Home | Alcaraz, la nuova fiamma è uno splendore: ed è collegata… a Sinner

Sinner e Alcaraz, la sfida continua anche fuori dal campo. Il nuovo numero uno del tennis mondiale non smette di far parlare di sé. Dopo aver vinto gli US Open 2025, lo spagnolo si ritrova al centro di un’altra partita, stavolta lontano dai campi e con un tema decisamente meno prevedibile: l’amore. Dagli Stati Uniti rimbalzano voci insistenti che lo vedrebbero impegnato con Brooks Nader, modella di Sports Illustrated Swimsuit e volto molto noto oltreoceano.

Alcaraz, amore in vista dopo il trionfo agli Us Open? Chi è la nuova fiamma https://t.co/TtoN28uDey — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) September 11, 2025

A far scattare la scintilla e a infiammare il gossip è stata Grace Ann Nader, sorella della modella, che alla New York Fashion Week ha detto senza mezzi termini: “Le voci sono vere. ‘Uscire con qualcuno’ è un termine un po’ vago, ma so che lui è l’uomo del momento”, ha rivelato riferendosi alla sorella.

Ironia della sorte, Brooks Nader era sugli spalti durante la finale contro Jannik Sinner e, fino a qualche settimana fa, alcuni la accostavano proprio al tennista altoatesino. Dalla rottura con Anna Kalinskaja si era infatti parlato di una nuova fiamma per Sinner, ma oggi sappiamo che l’azzurro sta frequentando Laila Hasanovic, ex nuora di Michael Schumacher.

Insomma, un incrocio di cuori e curriculum famosi che che sembra quasi scritto dagli sceneggiatori di Netflix: Carlitos, Jannik, la stessa modella nelle cronache rosa. E altre ragazze che appaiono e scompaiono in tribuna durante i match.

Negli Stati Uniti, Brooks è un volto di primissimo piano: ha vinto nel 2019 lo Swim Search di Sports Illustrated, è apparsa in numerose copertine, ha partecipato a reality show e vanta 1,7 milioni di follower su Instagram. Oltre alla moda ha recitato in piccoli ruoli cinematografici, lanciato un marchio di arredamento (“Home By BN”) e persino un reality familiare dal titolo “Love Thy Nader”. (continua dopo la foto)

Curriculum mondano? Anche meglio: dalla partecipazione al matrimonio di Jeff Bezos alle frequentazioni con un “royal greco”, passando per un ballerino di Dancing with the Stars. A 28 anni ha già vissuto un divorzio ed è lanciatissima in una carriera che mischia mondanità e intraprendenza imprenditoriale, come molte sue colleghe.

Carlos non ha confermato nulla. Lo scorso anno aveva dichiarato al Sunday Times di essere ancora “alla ricerca della persona giusta”, spiegando che per un tennista giramondo è difficile conciliare carriera e sentimenti. La nuova storia con Brooks Nader – se diventerà una cosa seria – farà parlare a lungo. Quel che è certo è che il ventiduenne di Murcia, oltre a sbriciolare record in campo, sa come concentrare l’attenzione su di sè anche fuori.

Leggi anche: