Kalinskaya, la ex di Sinner “smaschera” Rune: “Lo fa con tutte, anche con me”

Il circuito del tennis continua a regalare colpi di scena non solo in campo, ma anche fuori. Dopo le parole al veleno di Veronika Kudermetova, tocca ad Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, raccontare di aver respinto le ripetute attenzioni di Holger Rune, sempre più protagonista delle storie gossip più che di imprese di campo.

❗️#Rune, la risposta piccata ad Anna #Kalinskaya: "Se volessi un appuntamento con lei…" https://t.co/NTH1GoIoZ7 — Corriere dello Sport (@CorSport) September 10, 2025

Intervenuta al podcast First and Red condotto da Anna Chakvedtadze, la 26enne russa non ha usato giri di parole. “Prima ricevevo più inviti a uscire, forse perché avevo qualche anno in meno. Comunque ultimamente uno mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi… sì, è ancora Rune. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina, poi è sparito”.

Kalinskaya ha aggiunto: “Ho l’impressione che abbia una altissima considerazione di sé, o forse fa queste cose senza pensarci troppo. O, più semplicemente, è solo un po’ disperato“. Parole destinate a far discutere, soprattutto perché arrivano da una delle tenniste più in vista del circuito anche per la sua storia con Sinner, culminata nel bacio pubblico agli Us Open 2024.

Non è la prima volta che Rune viene respinto pubblicamente. Questa estate era stata la 28enne Kudermetova a rivelare il pressing del danese, liquidandolo con un secco: “Guarda su Instagram… ho un marito“. Una risposta che aveva già sollevato polemiche, e “macchiato” la reputazione del focoso giocatore di Copenaghen fuori dal campo. (continua dopo la foto)

Le nuove dichiarazioni della ex di Sinner alimentano così un ritratto sempre più ingombrante: quello di un Rune “corteggiatore seriale” che sembra collezionare rifiuti. Tanto che il tennista danese stavolta ha deciso di rispondere sul suo profilo social, con un commento molto piccato verso Anna.

“Ah ah ah…”, ha scritto infatti Rune. “Potremmo avere delle differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento. Anna, se voglio uscire con te, chiedo un appuntamento. Non preoccuparti”. Quando la toppa è peggiore dello strappo, verrebbe da dire. In attesa di nuove puntate, Rune conferma di avere un carattere molto particolare sia in campo, sia fuori.

