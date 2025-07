Matteo Berrettini, calvario infinito: nuovo forfait per l’azzurro

Matteo Berrettini continua a lottare contro un corpo che non gli dà tregua. Negli ultimi due anni il suo percorso è stato costellato da infortuni ricorrenti che ne hanno frenato la carriera e minato la continuità. Ed è un vero peccato per un giocatore capace di restare per molto tempo in Top 10 del ranking mondiale e di disputare una storica finale a Wimbledon.

Atp Cincinnati, Berrettini non ci sarà: è il quarto forfait consecutivo https://t.co/xJLDxe0eRh — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) July 30, 2025

Ogni tentativo di rientro è stato vanificato da nuovi problemi fisici, impedendogli di ritrovare il livello che lo aveva portato tra i primi del mondo. E il presente, ancora una volta, racconta di un’assenza forzata.

Arriva un altro forfait per Matteo Berrettini: anche il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 7 al 18 agosto, si terrà senza di lui. A riportare la notizia è Sky Sport, che segnala l’assenza del nome del tennista romano dalla lista ufficiale dei partecipanti al torneo americano.

Non sono state ancora comunicate le cause della rinuncia, ma il quadro è ormai evidente: si tratta del quarto ritiro consecutivo per Berrettini, che dopo Wimbledon ha già dato forfait a Gstaad, Kitzbuhel e Toronto. A Londra era tornato in campo dopo l’infortunio agli addominali subito agli Internazionali di Roma, ma era stato eliminato già al primo turno.

L’ennesima serie di rinunce ha avuto un impatto pesante anche sulla sua classifica ATP: Matteo Berrettini è scivolato fuori dalla top 50, ulteriore segnale di un momento estremamente difficile. Per tornare competitivo servirà tempo, continuità e soprattutto un fisico finalmente affidabile. Ma al momento, quel momento sembra ancora lontano.

Leggi anche: