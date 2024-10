Matilde Lorenzi, la sorella rompe il silenzio: poi la notizia sui funerali

Dolore e tristezza per la morte di Matilde Lorenzi. La giovane sciatrice alpina si è spenta all’età di 19 anni a causa di un incidente avvenuto in val Senales durante un allenamento. La sorella di Matilde, anche lei sciatrice, ha deciso di rompere definitivamente il silenzio. Nel frattempo è arrivata anche la notizia sui funerali. (Continua…)

La morte di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi era una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci. Ha esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 e il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l'undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023. La sua carriera è stata gravemente interrotta da un incidente avvenuto in val Senales mentre si stava allenando. Matilde è morta in seguito alle ferite riportate nell'incidente. A distanza di qualche giorno, la sorella, anche lei sciatrice, ha deciso di rompere il silenzio.