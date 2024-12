Guillermo Mariotto è al centro della bufera da quando ha abbandonanto in diretta tv senza dare spiegazioni il suo posto da giurato a Ballando con le Stelle, il talent di Rai 1 condotto come sempre da Milly Carlucci. I vertici Rai starebbero decidendo le sorti del noto volto della tv. Mariotto tornerà o meno a Ballando? Per ora non c’è una riposta certa e stando ai rumors potrebbe essere sostituito da Alberto Matano. Il conduttore, però, ora ha deciso di parlare e di fare chiarezza su questa ipotesi circolata in rete. (Continua a leggere dopo le foto)

Matano al posto di Mariotto a “Ballando”: il conduttore rompe il silenzio

Da dopo il suo addio a Ballando con le Stelle, la figura di Guillermo Mariotto continua ad essere al centro di accese discussioni sui social. Nle frattempo, Milly Carlucci ha difeso Mariotto etichettando come ‘ridicole’ le accuse di molestie ad un ballerino circolate nelle ultime ore. La conduttrice però non ha mancato di sottolineare che invece l’abbandono della diretta senza preavviso da parte del giudice sia stato un gesto “molto grave” che verrà valutato nelle sedi opportune. Quindi in molti ora si stanno chiedendo se Mariotto sarà presente o meno alla semifinale di sabato 14 Dicembre 2024. Una risposta certa a questa domanda non c’è, ma in queste ore è spuntata anche l’ipotesi di una sostituzione e in molti hanno fatto il nome di Matano, il quale però ha deciso di fare chiarezza su questa indiscrezione.

