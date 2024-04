Masters Monte Carlo, quando gioca Musetti contro Djokovic e dove vederlo

Masters Monte Carlo – Lorenzo Musetti ha regalato una serata di tennis spettacolare arrivando al terzo turno dopo avere sconfitto Fritz e Fils. Ora l’azzurro dovrà vedersela con Novak Djokovic il quale è apparso in grande forma sul campo di Montecarlo. I due tennisti si batteranno per il pass per i quarti di finale in un nuovo match. Ecco tutto quello che serve sapere sull’incontro.

Il match del terzo turno

Siamo quasi giunti al terzo turno del Masters 1000 di Monte Carlo nel quale Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic. L’incontro si prospetta interessante dal momento che il serbo ha vinto il torneo due volte (nel 2013 e nel 2015) e sembra essere in buona forma. L’azzurro, numero 24 del ranking, si è guadagnato il posto al terzo turno dopo avere sconfitto nei primi due turni lo statunitense Taylor Fritz e il francese Arthur Fils. Djokovic, invece, ha iniziato il proprio percorso direttamente dal secondo turno dove ha battuto il russo Roman Safiullin. (Continua a leggere dopo la foto…)

Musetti e Djokovic di nuovo in campo

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si sfideranno per la quinta volta nella loro carriera. In tre dei quattro incontri precedenti il serbo ha avuto la meglio: nel 2021 agli ottavi del Roland Garros (6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ritiro), nel 2022 al secondo turno a Dubai (con un doppio 6-3) e nel 2022 ai quarti di finale di Parigi-Bercy (6-0, 6-3). Musetti è però riuscito a battere il Djokovic l’anno scorso sempre a Monte Carlo: l’azzurro era infatti riuscito a imporsi in tre set col punteggio di 4-6, 7-5, 6-4. Ma come andrà questa volta?

