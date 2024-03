Masters 1000 Miami Sinner batter Griekspoor anche con l’aiuto della pioggia. Questa volta, il tennis italiano trova motivo di soddisfazione nell’interruzione causata dal maltempo. Jannik Sinner ha brillato nel suo confronto con l’olandese Tallon Griekspoor dopo la pausa forzata.

Inizialmente, Griekspoor aveva messo in difficoltà un Sinner un po’ meno scintillante del solito. Tuttavia, dopo la sospensione, il talento altoatesino ha dimostrato il suo valore, conquistando la vittoria con un convincente 5-7, 7-5, 6-1. Prima che la pioggia interrompesse il gioco, Griekspoor aveva dominato, soprattutto durante il primo set e i primi giochi del secondo. Sinner vola agli ottavi di finale del Masters 1000 Miami: lì Jannik troverà l’australiano O’Connell, in un quarto di tabellone in cui Sinner resta l’unica testa di serie. Insomma: la chance è ghiotta.