Masters 1000 Cincinnati Musetti al secondo turno dopo aver rimontato Jarry in tre set al ritorno sul cemento. Lorenzo Musetti torna vittorioso sui campi dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al Masters 1000 di Cincinnati ha affrontato Nicolas Jarry in un match ostico.

Il ventiduenne toscano ha avuto bisogno di tempo per abituarsi di nuovo alla superficie dura, su cui non giocava da circa cinque mesi, ma migliora significativamente nel secondo e terzo set, vincendo in rimonta contro il giocatore cileno con il punteggio di 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) dopo quasi tre ore di gioco intenso.

Nel primo turno a Cincinnati, Musetti ha mostrato una grande solidità mentale, nonostante un avvio aggressivo da parte di Jarry, il quale ha ottenuto il break nel settimo game grazie a un doppio fallo di Musetti. Questo break è stato decisivo per il primo set, vinto dal cileno. Tuttavia, Musetti ha gradualmente preso confidenza con il campo veloce, cercando di controllare il gioco e spostare Jarry il più possibile. Nonostante Jarry abbia annullato due set point dell’italiano sul proprio servizio, il secondo set è stato risolto meritatamente nel tie-break a favore del tennista italiano.