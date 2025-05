Pronostico Real Sociedad-Celta Vigo: statistiche e analisi Liga

La Liga spagnola si avvia verso le battute finali con alcune sfide che potrebbero risultare decisive sia in ottica salvezza che per la qualificazione alle competizioni europee. Tra queste, spiccano gli incontri tra Real Sociedad e Celta Vigo e tra Real Valladolid e Girona, due match che mettono in palio punti fondamentali per squadre con ambizioni e necessità differenti, ma accomunate dalla ricerca di riscatto in un campionato ricco di sorprese.

Statistiche e stato di forma: Real Sociedad in calo e Celta Vigo in crescita

L’attenzione della 36ª giornata della Liga si concentra su due squadre con destini opposti:

La Real Sociedad , dopo cinque partite senza vittorie, si trova a -4 dall’ottavo posto e sembra aver perso brillantezza sia fisica che nervosa. Il recente 0-4 contro l’ Atletico Madrid ne è la prova.

, dopo cinque partite senza vittorie, si trova a -4 dall’ottavo posto e sembra aver perso brillantezza sia fisica che nervosa. Il recente 0-4 contro l’ ne è la prova. Il Celta Vigo, invece, ha vinto con carattere contro il Siviglia nonostante l’inferiorità numerica, consolidando il settimo posto e mantenendo due punti di vantaggio sul Rayo Vallecano.

Per la squadra di Claudio Giraldez, la trasferta a San Sebastian rappresenta un banco di prova fondamentale, soprattutto considerando le difficoltà fuori casa (solo pochi successi in stagione lontano dal Balaidos). La Real Sociedad appare in difficoltà, in un ambiente che sembra prepararsi a un cambio ciclo: il tecnico Imanol ha già annunciato l’addio e il centrocampista Zubimendi è vicino all’Arsenal.

Squadra Ultime 5 partite Quote principali Real Sociedad 0V – 2N – 3P Segno “Gol” 1.72 Celta Vigo 2V – 1N – 2P Segno “X2” 1.52

Parallelamente, il Girona si trova a difendere la categoria dopo un impressionante terzo posto la scorsa stagione. I catalani hanno vinto solo una volta negli ultimi tre mesi e ora sono a tre punti dalla zona retrocessione, mentre il Real Valladolid è già matematicamente retrocesso, con nove sconfitte consecutive e statistiche difensive tra le peggiori del torneo.

Il Girona ha un’occasione cruciale contro una squadra già demotivata, ma dovrà fare i conti con la pressione e la necessità di punti per evitare la beffa della retrocessione.

Le probabili formazioni vedono tra i protagonisti per la Real Sociedad Kubo e Oyarzabal, mentre per il Celta Vigo spiccano Iago Aspas e Borja Iglesias. Nel match tra Valladolid e Girona, occhi puntati su Stuani e Tsygankov.

In conclusione, la 36ª giornata di Liga promette emozioni forti e risultati tutt’altro che scontati. Le quote principali suggeriscono equilibrio tra Real Sociedad e Celta Vigo (con il segno “Gol” quotato a 1.72 e l’opzione “X2” a 1.52). Per Real Valladolid-Girona, la vittoria ospite è valutata a 1.60, mentre l'”Over 2.5″ si attesta intorno a 1.75.

Segui le nostre approfondite analisi per non perdere dettagli e aggiornamenti sui pronostici delle ultime giornate di Liga!