Pronostico Espanyol-Barcellona: statistiche e analisi derby

Il derby catalano tra Espanyol e Barcellona rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della trentaseiesima giornata di LaLiga. La sfida, che si terrà giovedì 15 maggio 2025 al RCDE Stadium di Cornella, mette in palio molto più dei tre punti: i blaugrana sono ad un passo dalla conquista del loro ventottesimo titolo nazionale, mentre i biancoblù cercano preziosi punti per garantirsi la permanenza in massima serie. Entrambe le squadre, pur con obiettivi diversi, arrivano a questo appuntamento con motivazioni altissime e una lunga storia di rivalità alle spalle.

Barcellona vicino al titolo: statistiche e risultati recenti

Il Barcellona, guidato da Hans-Dieter Flick, si presenta al derby in una posizione di assoluta leadership: comanda la classifica con 82 punti, ben sette in più rispetto al Real Madrid, a sole tre giornate dalla fine del campionato. Fondamentale, in questa scalata al titolo, è stata la vittoria nel recente Clasico per 4-3, che ha rilanciato le ambizioni dei catalani dopo la delusione in Champions League. I precedenti tra le due squadre sono eloquenti: negli ultimi dieci confronti diretti, il Barcellona ha ottenuto sette vittorie e tre pareggi, mentre il risultato di 1-1 è stato il più frequente nelle ultime sei sfide disputate a Cornella.

Ecco alcune statistiche rilevanti:

Negli ultimi 10 derby: 7 vittorie Barcellona , 3 pareggi

, 3 pareggi Risultato più frequente a Cornella: 1-1

Nell’andata: Barcellona vittorioso 3-1 con doppietta di Dani Olmo

Dal punto di vista delle formazioni, l’Espanyol dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Joan Garcia in porta e Roberto Fernandez punta centrale. Il Barcellona risponde con il 4-2-3-1 e una formazione ricca di talento: Szczesny tra i pali, difesa con Eric Garcia, Christensen, Cubarsì, Balde e un attacco guidato da Ferran Torres, supportato da Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha.

In conclusione, il derby tra Espanyol e Barcellona si preannuncia ricco di spunti e tensioni: i blaugrana sono ad un passo dal titolo, mentre i padroni di casa giocano per la salvezza. Le quote vedono favorito il Barcellona, con il segno 2 a 1.50, il pareggio a 4.00 e il successo dell’Espanyol a 6.00. Interessante anche la quota per entrambe le squadre a segno (1.72) e il risultato esatto 1-3 in favore degli ospiti quotato a 10.00.

