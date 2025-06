Martina Carbonaro, la madre non regge e crolla: “Non mi giudicate”. Cos’è successo

Un video, pochi secondi, e il giudizio di Internet è stato implacabile. Enza Cossentino, madre della giovane Martina Carbonaro uccisa a soli 14 anni, è stata travolta da una pioggia di commenti negativi. La donna è finita sotto accusa per aver partecipato a un filmato in compagnia di un noto tiktoker napoletano e venditore ambulante di panini. Il video, nato con l’intento di ricordare Martina, è stato interpretato da molti utenti come una trovata pubblicitaria di pessimo gusto. Le reazioni sono state così forti e immediate da spingere il tiktoker a rimuovere il contenuto e pubblicare un messaggio di scuse.

“Fredda e distaccata”: l’accusa social che spezza il cuore di una madre

Le polemiche non si sono fermate al video. A colpire il pubblico sono state anche le reazioni pubbliche di Enza durante le interviste rilasciate dopo la tragedia. In tanti l’hanno definita “fredda”, “impassibile”, “quasi distante”. Un’immagine che non è piaciuta ai social, abituati a emozioni forti e lacrime a comando. Ma Enza ha deciso di rispondere, di rompere il silenzio e mostrare la parte che finora aveva tenuto per sé. Un dolore sordo, trattenuto, che non ha bisogno di spettacolarizzazione.

