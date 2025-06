Auto finisce in un canale, Michela muore a 25 anni: chi c’era alla guida

Un tratto di strada, una curva, e in pochi secondi tutto cambia. Due amiche, una giovane estetista con tutta la vita davanti, e un viaggio che non doveva finire così. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 giugno, lungo la statale 93 verso Lavello, nel tratto compreso tra il territorio di Canosa di Puglia e la provincia di Potenza. L’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada, finendo in un canale di scolo. A perdere la vita è stata Michela Radino, 25 anni, originaria di Rapolla. Era seduta sul lato passeggero.

Chi era Michela Radino: sogni spezzati a 25 anni

Michela lavorava come estetista. Era una ragazza conosciuta e amata nel suo paese, Rapolla, nel Potentino. Chi la conosceva parla di una giovane solare, piena di energia, con una passione per la bellezza e la cura del corpo. Una professionista che stava costruendo, giorno dopo giorno, il proprio futuro. Quella sera era in auto con una ragazza di 23 anni, presumibilmente alla guida. Le due amiche erano dirette verso Lavello, ma non ci sono ancora dettagli certi sul motivo dello spostamento né sull’orario esatto dell’incidente. L’unica certezza è che Michela non è sopravvissuta all’impatto.

