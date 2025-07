Home | Martellate in testa ai genitori, aggressione shock in Italia

Martellate in testa ai genitori, aggressione shock in Italia – Una serata qualunque si è trasformata in un incubo. Un uomo ha aggredito i suoi genitori colpendoli ripetutamente con un martello. La violenza è esplosa in pochi attimi, lasciando dietro di sé una scena drammatica e una scia di terrore.

Un grave episodio di violenza domestica ha avuto luogo nella serata di ieri a Nettuno, località situata sul litorale laziale nella provincia di Roma. Un uomo di 33 anni ha aggredito i propri genitori con un martello, colpendoli ripetutamente e provocando loro gravi ferite. La dinamica dei fatti, secondo le prime ricostruzioni, si è sviluppata rapidamente durante una discussione familiare intorno alle ore 22:20. Le vittime, entrambi settantatreenni, sono state colpite principalmente alla testa e alle braccia. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, la coppia è riuscita a fuggire dall’appartamento e a trovare rifugio presso un vicino, che ha immediatamente allertato i soccorritori. Il padre ha ricevuto una prognosi di 40 giorni, mentre la madre di 30 giorni, a seguito delle ferite riportate.

Intervento delle forze dell’ordine e confessione

Dopo l’aggressione, il responsabile si è allontanato dal luogo dei fatti, ma circa un’ora dopo si è presentato spontaneamente presso una caserma dei carabinieri, dove ha ammesso le proprie responsabilità e si è consegnato senza opporre resistenza. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto i primi elementi per l’indagine.

