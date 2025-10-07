Home | Marc Marquez è ko: cosa hanno detto i risultati degli esami

Brutto colpo per Marc Marquez, fresco Campione del Mondo di MotoGP, costretto a fermarsi dopo la caduta in Indonesia. Gli esami effettuati dal pilota spagnolo hanno evidenziato una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra, infortunio che lo terrà lontano dalla pista per almeno due Gran Premi.

MotoGp: Marc Marquez non correrà i Gp di Australia e Malesia – Mondo Motori – https://t.co/ulFha20EbF https://t.co/t2GqFXK5fA — Giannantonio Pettinelli (@GiaPettinelli) October 7, 2025

Nella nota diffusa dalla squadra medica si legge che “l’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi”. (continua dopo la foto)

Una diagnosi che evita l’intervento chirurgico ma impone prudenza: il team dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha infatti deciso di optare per un trattamento conservativo, basato su riposo e immobilizzazione della spalla fino al completo consolidamento della frattura.

Marquez, che sarà sottoposto a controlli settimanali, salterà quindi i prossimi appuntamenti del Mondiale in Australia e Malesia. Solo dopo i nuovi esami si potrà definire una data precisa per il rientro. Le paure del team erano legato al vecchio infortunio al braccio destro che tanti problemi aveva causato al pilota, ma le notizie sembrano rassicuranti.

Il pilota della Ducati ha commentato così la notizia: “Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici”. (continua dopo la foto)

Con il titolo mondiale già conquistato, Marquez potrà concentrarsi interamente sulla riabilitazione: “L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%”.

Per il fuoriclasse spagnolo si tratta dunque di un infortunio fastidioso ma non allarmante, che arriva a stagione virtualmente chiusa, con la consapevolezza di poter tornare presto in sella per chiudere l’anno da protagonista.

Leggi anche: