Mangia penne al ragù al ristorante, poi il malore: finisce malissimo – Doveva essere un semplice pranzo veloce, in un locale certificato per la cucina senza glutine. Invece si è trasformato in un vero incubo per Sandro Nobili, elettricista 56enne di Recanati, da sempre affetto da celiachia in forma grave. Venerdì scorso, l’uomo è stato colpito da un grave malore dopo aver mangiato un piatto di penne al ragù “gluten free” in un ristorante del centro di Macerata, ed è finito in codice rosso all’ospedale con una pressione sanguigna ai minimi e un rischio concreto di arresto cardiaco. La causa? Molto probabilmente una contaminazione accidentale da glutine durante la preparazione del piatto, nonostante il locale fosse regolarmente certificato per servire pasti adatti ai celiaci.

Il racconto choc della sorella: “Trovato disteso a terra, non rispondeva”

A raccontare la vicenda è Adriana Nobili, sorella di Sandro, ancora scossa dall’accaduto: “Voglio sensibilizzare sull’importanza di rispettare scrupolosamente le procedure quando si cucina per i celiaci. Mio fratello ha rischiato di morire per un errore che si poteva evitare”. Sandro stava lavorando a Macerata, impegnato nell’installazione di un impianto elettrico in un’abitazione. Non potendo tornare a casa per il pranzo, ha scelto un ristorante che conosceva come sicuro per la sua condizione.

Dopo circa due ore dal pasto, i primi segnali di malessere

Dopo circa due ore dal pasto, i primi segnali di malessere. Poi il blackout. “È caduto lungo le scale. La proprietaria dell’appartamento è rientrata solo tre quarti d’ora dopo e lo ha trovato disteso, privo di sensi. Non rispondeva, era svenuto”. Immediata la chiamata al 118. Sandro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Macerata, dove i medici lo hanno preso in carico in condizioni critiche. “Quando è arrivato, aveva la pressione a 50. Era quasi in arresto cardiaco, completamente disidratato”, spiega ancora la sorella.

