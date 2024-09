Manchester City-Inter probabili formazioni del match del primo turno di Champions League. Il City e l’Inter si incontrano nuovamente per la prima volta dalla finale di Champions League disputata a Istanbul nel 2023. Questa volta, in palio c’è molto meno: “soltanto” i tre punti della prima giornata del nuovo formato della massima competizione europea. Sulle panchine, ancora una volta, Pep Guardiola e Simone Inzaghi, con i due allenatori che arrivano a questo incontro dopo un inizio di campionato differente: gli inglesi hanno vinto tutte le loro partite, mentre i nerazzurri hanno ottenuto due vittorie e due pareggi.

La squadra di Guardiola è trainata da Erling Haaland, che guiderà l’attacco dopo un inizio di stagione straordinario, con 9 gol nelle prime 4 giornate di Premier League. Foden non è ancora al 100% e potrebbe partire dalla panchina. Rispetto alla sfida contro il Brentford, si prevede il ritorno di alcuni titolari dal primo minuto: Dias al centro della difesa accanto ad Akanji, con Walker e Gvardiol sulle fasce. A centrocampo Rodri riprenderà il suo posto accanto a Gundogan, mentre Bernardo Silva sarà schierato sulla trequarti insieme a De Bruyne e Grealish, alle spalle del bomber norvegese.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Dimarco e Arnautovic, ma non sono escluse sorprese. A sinistra sarà ancora titolare Carlos Augusto, mentre Bastoni potrebbe rientrare dal primo minuto. Sulla fascia destra ci sono ballottaggi: Bisseck è favorito su Pavard, così come Darmian su Dumfries. Acerbi tornerà titolare al centro della difesa, mentre a centrocampo ci saranno Barella e Calhanoglu, con le quotazioni di Zielinski in rialzo per una possibile partenza dal primo minuto al posto di Mkhitaryan. In attacco aumentano le probabilità di vedere Taremi accanto a Thuram, con Lautaro che potrebbe partire dalla panchina.