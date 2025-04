Maltempo, treno bloccato e frane: centinaia di persone “intrappolate”

La promessa di un fine settimana di festa si è scontrata con una realtà ben più burrascosa. La burrasca del Giovedì Santo è arrivata con tutta la sua furia, portando venti fino a 100 km/h, nubifragi, e una serie di disagi su scala nazionale che vanno dai trasporti paralizzati alle evacuazioni di emergenza. Da Biella a Capri, passando per le valli alpine e le coste toscane, il maltempo ha lasciato il segno, spingendo istituzioni e cittadini a riorganizzare piani e priorità. (Continua a leggere dopo la foto…)

Treni bloccati e binari allagati: la rete ferroviaria sotto assedio

Un treno carico di 250 passeggeri è rimasto bloccato a Sandigliano, nel Biellese, a causa dell’allagamento dei binari. Il viaggio verso casa si è trasformato in un’odissea, con l’intervento dei vigili del fuoco e del 118, chiamati anche per soccorrere una bambina spaventata dall’accaduto. Fortunatamente le sue condizioni sono risultate buone, ma l’episodio ha acceso i riflettori su quanto sia vulnerabile la rete ferroviaria in presenza di eventi meteorologici estremi.

Nel Verbano-Cusio-Ossola, la tratta Domodossola-Milano è stata sospesa. Le stazioni, tra cui Preglia, sono finite sott’acqua, causando la cancellazione dei collegamenti internazionali con la Svizzera. La compagnia SBB ha annunciato uno stop fino al mattino successivo, mentre la BLS ha sospeso ogni treno tra Domodossola e Briga a tempo indeterminato. Un colpo duro al traffico pasquale, con migliaia di viaggiatori rimasti a terra. (Continua a leggere dopo la foto…)

Alberi caduti, parchi chiusi e strade impraticabili

A Milano, il vento ha sradicato alberi e costretto le autorità a chiudere i parchi cittadini. L’Unità di crisi ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali. “Si invitano i cittadini a non sostare sotto gli alberi e vicino a impalcature o tende”, ha avvertito il Comune, che ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione.

In Piemonte, le piogge hanno causato frane e allagamenti, con 30 persone evacuate nel Verbano-Cusio-Ossola. Due ponti sono stati chiusi a Pinerolo, e sulla rete Anas sono stati rimossi oltre 1.000 cantieri per garantire la circolazione, secondo quanto riferito dall’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme. La situazione è critica soprattutto sull’Alto Piemonte, dove si registrano smottamenti continui e piogge torrenziali, come gli 87,2 mm caduti all’Alpe Camparient in Valsessera.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva