Tempesta di ghiaccio devasta l’area: vigili del fuoco a lavoro per ore – Il maltempo continua a colpire con forza il Nord-Est italiano, confermando un trend di fenomeni meteorologici estremi che si fanno sempre più frequenti e intensi. In particolare, Friuli Venezia Giulia è stata interessata da una tempesta di ghiaccio e piogge torrenziali che hanno causato numerosi danni e richieste d’intervento.

Nelle ultime ore, il maltempo ha investito la regione con una serie di precipitazioni violente, accompagnate da raffiche di vento e grandine, mettendo in difficoltà cittadini e autorità. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, le squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate senza sosta per far fronte alle emergenze causate dagli eventi atmosferici, soprattutto a causa di alberi caduti, allagamenti e danni agli edifici.

Ondata di maltempo a Udine: interventi ininterrotti

Il primo fronte della perturbazione ha raggiunto la provincia di Udine nella serata, causando numerose richieste di soccorso. Sono stati registrati oltre 100 interventi in poche ore. Per far fronte all’emergenza, dieci operatori sono rimasti in servizio oltre il normale orario lavorativo. Alle 20:30 erano già stati completati 29 interventi e altri 30 erano ancora in corso. Le operazioni sono proseguite anche durante la notte, con ulteriori venti interventi portati a termine e un ultimo caso di albero caduto da gestire nella mattina a San Giovanni al Natisone.

