Maltempo Italia, é allerta seria: “Scuole chiuse” – L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia ha provocato forti precipitazioni, temporali improvvisi e una sensibile diminuzione delle temperature, in particolare nelle regioni settentrionali e parte del Centro. La Protezione Civile ha emesso allerte arancioni e gialle per rischio idrogeologico e temporali localizzati, invitando la popolazione alla massima cautela. Numerosi disagi alla viabilità sono già stati segnalati in diversi centri urbani.

La Liguria si trova tra le aree maggiormente interessate dall’ondata di maltempo, con allerta arancione diffusa su quasi tutto il territorio. Dalle prime ore del mattino, Genova e la riviera di Ponente sono state colpite da piogge persistenti, che hanno causato allagamenti nei sottopassi e rallentamenti del traffico. Diverse scuole sono rimaste chiuse. Le raffiche di vento e i temporali stanno complicando la situazione soprattutto nelle zone collinari e montane, dove sono possibili frane.

Nel Comune de La Spezia «sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, comprese le Università». Nella provincia della Spezia «sospesa l’attività didattica delle scuole superiori». Scuole chiuse, come scrive “Il Messaggero”, anche nel Comune di Savona e in numerosi Comuni della provincia tra cui Albenga, Finale Ligure, Vado Ligure e Varazze. Nell’imperiese scuole chiuse a Ventimiglia, Vallecrosia, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Sanremo, Ospedaletti.

Piogge e allerte in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta

In Lombardia, l’allerta arancione riguarda le zone alpine e prealpine, dove il rischio di smottamenti ha portato alla chiusura preventiva di alcune strade di montagna. Nelle aree di pianura, l’innalzamento dei corsi d’acqua minori aumenta la possibilità di allagamenti. Piemonte e Valle d’Aosta restano sotto allerta gialla. I temporali più intensi hanno interessato le zone del Torinese e del Verbano, mentre nella parte alta della Valle d’Aosta si temono colate detritiche. Le autorità raccomandano di limitare gli spostamenti, soprattutto nei pressi dei corsi d’acqua.

