Maltempo, grandinata record in Italia: 30 centimetri di ghiaccio nelle strade

Maltempo in Italia, grandinata record

Non solo le piogge copiose, stanotte c’è stata anche una grandinata record nel nostro paese. Sono caduti diversi centimetri di grandine e in alcuni casi lo strato di ghiaccio ha raggiunto addirittura circa 30 centimetri di spessore. Per fortuna non ci sono stati danni, né a cose né soprattutto a persone. La maggior parte del ghiaccio si è poi sciolto con le forti piogge cadute nelle ore successive alla grandinata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)