Maltempo, è allerta oggi in quattro regioni: ecco quali – Cattive notizie in quest’avvio di giugno. Il caldo e le giornate soleggiate stanno per cedere il passo ad una perturbazione atlantica, che colpirà il Mediterraneo centrale, e porterà con sé nubifragi che metteranno in ginocchio il Nord Italia.

Maltempo in Italia: cosa sta succedendo davvero

Il protagonista di questa giornata è il transito rapido ma intenso di una perturbazione atlantica, che sta innescando una fase marcatamente instabile soprattutto sul Nord-Ovest, in particolare tra Piemonte e Lombardia. È un classico scenario da “inizio estate italiana”: calore accumulato nei bassi strati, aria fresca in quota, e la miccia pronta ad accendere i temporali.

Maltempo, allerta della Protezione Civile in quattro regioni: ecco quali

La Protezione Civile, in coordinamento con le regioni interessate, ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso riguarda la giornata di mercoledì 4 giugno, e si basa sui dati forniti dai modelli previsionali e dalle osservazioni in tempo reale. L’allerta riguarda quattro regioni:

Piemonte

Lombardia

Veneto

Provincia autonoma di Bolzano.

Le aree maggiormente a rischio sono:

Nord Piemonte

Nord Lombardia

Aree interne della Liguria

Tra le province più esposte: Verbania-Cusio-Ossola, Varese e Como, dove sono attesi nubifragi con cumulate tra i 100 e i 150 mm in poche ore. Per dare un’idea: è l’equivalente della pioggia di un intero mese di giugno concentrata in una manciata di ore. Questo può comportare alluvioni lampo e situazioni potenzialmente critiche soprattutto in aree montane o già fragili dal punto di vista idrogeologico.

