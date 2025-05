Maltempo choc, crolla controsoffitto di un asilo per le forti piogge – Lombardia sotto l’acqua, tra frane, allagamenti e paura. L’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato la regione ha lasciato dietro di sé una lunga scia di disagi, nonostante le allerte meteo fossero già state diramate. Due gli avvisi lanciati dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia: uno per temporali, l’altro per rischio idrico e idrogeologico. Ma le piogge torrenziali non hanno dato tregua e i danni sono stati ingenti. Tra gli episodi più preoccupanti, quello che ha coinvolto un asilo nido a Como, dove è crollata una parte del controsoffitto. Un incidente che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze per i piccoli alunni.

Babylandia: il crollo nel cuore della mattinata

I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 22 maggio, all’asilo nido Babylandia, situato in via Palestro a Como. Durante la notte, le forti piogge hanno provocato un cedimento strutturale: calcinacci e detriti si sono staccati dal soffitto, precipitando sul pavimento. Un’aula intera è diventata impraticabile, mentre il resto della struttura si è trasformato in un labirinto di allagamenti e infiltrazioni d’acqua. Solo un’aula è rimasta agibile. All’arrivo, bambini e maestre sono stati fatti confluire tutti nello stesso spazio, l’unico ritenuto sicuro. Il personale, nel frattempo, ha dovuto ricorrere a secchi e vaschette per cercare di contenere l’acqua che continuava a infiltrarsi dall’alto, creando pozzanghere e rischi per la sicurezza.

Nessun ferito, ma l’asilo costretto a chiudere parzialmente

Fortunatamente, nel momento in cui il controsoffitto ha ceduto, non erano presenti né i bambini né le educatrici. Un tempismo provvidenziale che ha evitato il peggio. Tuttavia, i danni alla struttura sono seri e la dirigenza scolastica ha subito informato le famiglie: alcuni bambini dovranno restare a casa, almeno fino a quando i tecnici non metteranno in sicurezza i soffitti. “Stiamo lavorando per valutare i danni e garantire una riapertura in sicurezza”, ha spiegato la direzione. E ancora: “La priorità resta la tutela dei bambini e del personale”.

Frane e strade chiuse: la situazione a Como e dintorni

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il territorio circostante. Sempre nella giornata di giovedì, una frana ha interessato la via per Torno, strada molto trafficata della zona. I Vigili del fuoco e la Protezione civile sono dovuti intervenire tempestivamente per rimuovere i detriti e ripristinare la viabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, creando disagi alla circolazione locale e obbligando gli automobilisti a percorsi alternativi. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata parzialmente alla normalità.

