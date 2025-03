Maltempo, è allerta meteo in Italia: le regioni a rischio

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo diverse regioni italiane a partire dalla mattinata di oggi, lunedì 10 marzo 2025. La Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla per temporali su 8 regioni. Sono prevista piogge intense e nubifragi, ma anche forti temporali. Quali sono le regioni a rischio maltempo? (Continua dopo le foto)

Maltempo, scatta l’allerta gialla: le regioni rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, lunedì 10 marzo, un'allerta meteo gialla per temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico per 8 regioni. Maltempo previsto per Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria. Nella giornata di oggi alcune zone di queste regioni, saranno colpite da una forte ondata di maltempo e subiranno i primi effetti di una serie di perturbazioni atlantiche che dalla prossima settimana porteranno maltempo soprattutto al Nord e nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 10 marzo 2025

Nella giornata di oggi, il cielo è nuvoloso e coperto nelle regioni settentrionali, con precipitazioni diffuse, localmente anche intense sulla Liguria e nevicate sull’arco alpino occidentale al di sopra dei 1300 metri. Piogge e temporali su Sardegna e sulle regioni tirreniche del Centro, in attenuazione dal pomeriggio. Di seguito, tutte le zone interessate dall’allerta gialla.

