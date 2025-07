Home | Malore e paura sul volo per Roma: a bordo la squadra di calcio italiana

Malore e paura sul volo per Roma: a bordo la squadra di calcio italiana – Un volo di linea diretto in Europa ha dovuto affrontare una situazione critica ad alta quota, costringendo l’equipaggio a prendere decisioni immediate. L’incidente è avvenuto alcune ore dopo il decollo, quando un membro chiave dell’equipaggio è stato colpito da un grave malore. Nonostante la presenza di personale medico tra i passeggeri, si è reso necessario un rientro d’emergenza presso l’aeroporto di partenza.

La situazione a bordo è rimasta sotto controllo grazie alla preparazione del personale di volo e alla collaborazione di chi ha offerto assistenza. L’atterraggio imprevisto si è svolto in modo ordinato e senza ulteriori problematiche, consentendo ai passeggeri di attendere la ripresa del viaggio in condizioni di sicurezza.

Malore del pilota su volo Aerolineas Argentinas: inversione di rotta

L’evento si è verificato nella serata di martedì su un volo Aerolineas Argentinas, decollato da Buenos Aires e diretto a Roma Fiumicino. Circa tre ore dopo la partenza, mentre l’aereo sorvolava l’Oceano Atlantico al largo delle coste brasiliane, uno dei piloti ha avvertito un forte dolore alla testa e sintomi che hanno richiesto un intervento tempestivo.

