Home | Malore sul palco per l’attore italiano: paura in sala, stava interpretando Papa Francesco

Malore sul palco per l’attore italiano: paura in sala, stava interpretando Papa Francesco – Un improvviso malore ha interrotto ieri sera la rappresentazione de I due Papi al Teatro Mario Del Monaco di Treviso. L’episodio è avvenuto durante lo spettacolo, lasciando il pubblico sorpreso e preoccupato. Con il sipario già calato, uno degli attori protagonisti si è visto costretto a interrompere la recita per motivi di salute, generando un’atmosfera di comprensibile tensione tra gli spettatori.

Malore sul palco per l’attore italiano: paura in sala, stava interpretando Papa Francesco

A prendere la parola per spiegare l’accaduto è stato il collega in scena nel ruolo di Papa Ratzinger, che, con grande professionalità e visibile emozione, si è presentato sul palco a sipario chiuso per informare il pubblico dell’interruzione. I soccorsi sono arrivati rapidamente, grazie all’intervento tempestivo del personale sanitario del Suem 118, che ha raggiunto il teatro in pochi minuti.

Malore sul palco per Mariano Rigillo: le sue condizioni

La rappresentazione de I due Papi al Teatro Mario Del Monaco (Treviso) è stata sospesa ieri sera a causa di un improvviso malore che ha colpito l’attore Mariano Rigillo, 85 anni, impegnato nel ruolo di Papa Bergoglio. L’interruzione è avvenuta nel corso della recita, lasciando il pubblico interdetto. Le operazioni di soccorso si sono svolte in modo discreto e rispettoso, mentre la sala veniva sgomberata con ordine e silenzio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva