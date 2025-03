Malore in campo durante la partita, muore così davanti a tutti

Una giornata dedicata alla solidarietà si è trasformata in tragedia al campo sportivo comunale di Crescentino, in provincia di Vercelli. Durante il triangolare di calcio “Un goal per una vacanza”, organizzato per raccogliere fondi destinati a bambini in difficoltà, Corrado Priora, 61 anni, capitano delle “Vecchie Glorie” della Crescentinese, è stato colto da un malore improvviso che gli è stato fatale.

Malore in campo durante la partita

L’evento di sabato 22 marzo, “Un goal per una vacanza”, prevedeva la partecipazione di tre squadre: la Nazionale Italiana Sindaci, una rappresentativa della Croce Rossa Piemontese e le Vecchie Glorie della Crescentinese. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per offrire vacanze a bambini in difficoltà. Purtroppo, dopo soli dieci minuti dall’inizio della partita, Corrado Priora si è accasciato al suolo privo di sensi. I soccorsi sono stati immediati: l’ambulanza del 118 di Crescentino e quella della Croce Rossa di Chivasso sono intervenute tempestivamente, ma nonostante gli sforzi, per Priora non c’è stato nulla da fare.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva