Malore fatale sulla metro in Italia, si accascia davanti a tutti e muore

Malore nella metro davanti a tutti

Un uomo di 72 anni questa mattina ha accusato un malore nella metro. Si è accasciato davanti a tutti e a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Quando sono arrivati i soccorsi, infatti, l’uomo era già morto. Sul posto è arrivata anche la polizia, che ha acquisito le immagini delle videocamere di sicurezza, ma non sembrano esserci dubbi sulla natura del decesso. La tratta è stata momentaneamente interrotta ed è stato messo a disposizione un bus sostitutivo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)