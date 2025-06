Malore fatale a cena, Alessandro muore davanti alla mamma e la sorella: come è potuto accadere – Un dramma improvviso: è morto a soli 52 anni davanti alla madre e alla sorella. Una serata qualunque, come tante, si è trasformata in un incubo ad occhi aperti.

La tavola era quasi pronta, la cena stava per cominciare. Alessandro Cappanera, 52 anni, si trovava nell’appartamento di famiglia in via Potenza, a Torrette, quartiere di Ancona. Era in compagnia della madre e della sorella. Un momento intimo, familiare, rassicurante. Ma all’improvviso, quel momento si è trasformato in tragedia. Cappanera si è accasciato a terra, senza dire una parola. Il suo cuore ha smesso di battere.

Nessun segnale premonitore

Secondo quanto riportato da Il Messaggero e Il Corriere Adriatico, l’uomo non aveva mai manifestato problemi di salute evidenti. Nessun sintomo, nessun malore precedente, nessuna avvisaglia che potesse far sospettare un rischio imminente. La sua giornata era trascorsa normalmente, senza anomalie. Eppure, qualcosa è accaduto. Qualcosa di improvviso, fulmineo, inspiegabile. Mentre stava per sedersi a tavola con la famiglia, Alessandro ha perso i sensi, crollando a terra davanti agli occhi attoniti della madre e della sorella. Le due donne, sotto shock, hanno immediatamente allertato i soccorsi componendo il numero d’emergenza 112. La centrale operativa ha attivato immediatamente il servizio del 118, inviando sul posto un’ambulanza con medici e paramedici. I soccorritori sono arrivati rapidamente, ma la situazione era già gravissima. Cappanera non rispondeva agli stimoli, era privo di conoscenza. I medici hanno iniziato le manovre rianimatorie immediatamente, proseguendo per oltre quaranta minuti, nella speranza di riuscire a riavviare l’attività cardiaca. Ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il cuore dell’uomo non ha più ripreso a battere. Alessandro Cappanera è stato dichiarato morto sul posto, vittima di un arresto cardiocircolatorio improvviso. Una fine tanto repentina quanto devastante, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

