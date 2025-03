Home | La madre è in fin di vita, il brutto gesto della figlia: cosa la costringe a fare

Una donna ha compiuto un’orribile gesto, quando la madre stava per morire. Era marzo 2021, quando la donna si è trovata al capezzale della madre, ormai in fin di vita. Alla signora era stata diagnosticata la demenza e le sue condizioni di salute ormai erano critiche. Quindi la figlia se n’è approfittata e pochi giorni che la madre morisse ha fatto un bruttissimo gesto. (Continua dopo le foto)

Costringe la madre in fin di vita a firmare un testamento per accaparrarsi 800mila euro

Di fronte alla madre ormai in fin di vita, una donna britannica ha deciso di approfittarsene. La donna voleva accaparrarsi l’intero patrimonio familiare da circa 70mila sterline (800mila euro). Una somma che non aveva intenzione di dividersi con nessun altro della famiglia. La signora, alla quale era stata già diagnosticata la demenza, sarebbe stata indotta a firmare un atto di cui non comprendeva nulla da parte della figlia. (Continua dopo le foto)

I fatti risalgono a marzo 2021. La donna avrebbe cercato online un modello di testamento e l’avrebbe poi fatto firmare all’anziana madre, che non sapeva quello che stava facendo, in modo da escludere gli altri parenti e accaparrarsi l’intero ricco patrimonio. La donna però è stata colta sul fatto: a incastrarla, un filmato in cui la si vede mentre fa firmare all’anziana madre il testamento scaricato online e da lei compilato. La vicenda è finita al Tribunale di Londra.

