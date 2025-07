Lutto per la vip, addio alla famosa mamma: “È morta tra le mie braccia” – Si è spenta nella notte del 15 luglio, tra le braccia amorevoli della figlia, al termine di un lungo anno segnato dalla battaglia contro un tumore in fase avanzata. L’attrice britannica, madre di una celebre interprete internazionale, è morta. A dare la notizia è stata proprio la figlia, che ha affidato a Instagram un messaggio toccante e intenso, definendo la perdita “paralizzante”. Parole intrise di dolore, condivise solo perché, una volta registrato ufficialmente il decesso, la notizia sarebbe comunque trapelata.

Judy Loe, attrice britannica e madre della celebre interprete internazionale Kate Beckinsale, è deceduta il 15 luglio all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore in stadio avanzato. L’annuncio è stato diffuso dalla figlia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, nel quale ha definito la perdita come “paralizzante”. La comunicazione è stata resa pubblica dopo la registrazione ufficiale del decesso, per prevenire la diffusione non autorizzata della notizia.

Il racconto degli ultimi momenti

Kate Beckinsale, 51 anni, ha condiviso una testimonianza sugli ultimi giorni trascorsi con la madre, sottolineando il valore degli atti d’affetto quotidiani e la sofferenza vissuta. La madre è venuta a mancare tra le sue braccia, dopo un periodo caratterizzato da cure costanti e gesti di tenerezza come cantarle delle canzoni. L’attrice ha espresso il proprio dolore, definendo la madre “la bussola della mia vita” e “l’amore della mia vita”. Nel messaggio rivolto anche agli amici e conoscenti, Beckinsale si è scusata per aver dovuto comunicare una notizia così personale tramite i social, precisando che l’entità della perdita non le ha permesso di trovare modi diversi.

