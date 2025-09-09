Luka Modric, 40 anni da leggenda: guida la Croazia e pensa già al Mondiale 2026

Luka Modric appartiene ormai al Pantheon dei più grandi della storia del calcio, ma la sera prima di spegnere le sue 40 candeline ha trovato il modo di sorprendere ancora. Protagonista assoluto nel 4-0 della Croazia contro il Montenegro a Zagabria, il regista del Milan ha trascinato la sua Nazionale a una vittoria che vale l’aggancio in vetta al girone, a pari punti con la Repubblica Ceca ma con una partita in meno.

Al momento della sostituzione, a nove minuti dalla fine per lasciare spazio al bolognese Luka Moro, il pubblico del “Maksimir” gli ha dedicato un applauso lungo e scrosciante, il tributo riservato alle leggende viventi.

Intervistato da Sportmediaset, Modric ha speso parole di grande stima per Petar Sucic, il giovane centrocampista dell’Inter che molti considerano il suo erede naturale:

“È un giocatore molto forte e un bravo ragazzo. Non è un caso che abbia firmato per un top club come l’Inter, conoscerete presto meglio il suo talento. Può ancora migliorare e io mi godo il fatto di giocare con lui. Gli auguro di crescere sempre, anche se presto ci affronteremo nel derby e vedremo come mi tratterà… (ride). Speriamo che mi rispetti e non vada troppo forte, ma intanto me lo godo in Nazionale”.