Italia-Israele finisce in rissa, il gesto di Gattuso spiazza tutti

La sfida tra Israele e Italia è stata un concentrato di emozioni e tensioni. Gli Azzurri hanno vinto 5-4 al termine di una partita folle, decisa all’ultimo respiro da Tonali dopo che un’autorete di Bastoni aveva riacceso le speranze degli avversari. Ma il vero epilogo si è consumato subito dopo il triplice fischio, quando il campo si è trasformato in un teatro di nervosismo, tra litigi, urla e l’intervento diretto del ct Gennaro Gattuso.

La scintilla dopo il gol decisivo

La partita era stata già di per sé un turbinio di emozioni, con l’Italia avanti 4-2, poi raggiunta sul 4-4 e infine vincente grazie al guizzo di Tonali. Al termine, però, le scorie della tensione sono esplose. Un battibecco tra i giocatori ha acceso gli animi e in pochi secondi la situazione è degenerata, con i calciatori di entrambe le squadre faccia a faccia e i nervi tesi.

Donnarumma al centro della baruffa

In particolare, le telecamere hanno immortalato Gianluigi Donnarumma mentre rispondeva con tono acceso ad alcune provocazioni provenienti dalla panchina israeliana. «Sono volate frasi di troppo», hanno raccontato i cronisti, e il portiere azzurro ha replicato senza lasciar correre. L’atmosfera è diventata incandescenti: sguardi duri, parole forti e la sensazione che potesse scoppiare una rissa vera e propria.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva