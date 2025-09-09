Napoli e Juventus, guai in nazionale: Rrahmani ko, Conceicao in dubbio per l’Inter

La sosta per le nazionali porta problemi sia al Napoli che alla Juventus, costrette a fare i conti con infortuni che rischiano di pesare sui prossimi impegni.

Napoli, lesione per Rrahmani

Gli azzurri dovranno rinunciare ad Amir Rrahmani, uscito acciaccato da Svizzera-Kosovo. Gli accertamenti svolti al rientro in Italia hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

Il difensore non sarà disponibile per la sfida di sabato contro la Fiorentina e resta in forte dubbio per il debutto europeo del 18 settembre contro il Manchester City.

Juventus, Conceicao lascia il ritiro del Portogallo

Problemi anche in casa bianconera. Francisco Conceicao ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese a causa di un affaticamento muscolare. Già gestito con cautela in allenamento, l’esterno è rientrato a Torino per sottoporsi a controlli al JMedical.

La sua presenza nel big match contro l’Inter è incerta. Non sono arrivate comunicazioni ufficiali dal club, ma non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave.

Le buone notizie per Tudor

Non solo cattive notizie per la Juventus. Il tecnico Igor Tudor ha ritrovato in gruppo Mattia Perin e Juan Cabal, mentre Fabio Miretti prosegue il suo percorso di recupero personalizzato. Sono attesi a breve anche i rientri dei nazionali, tra cui Openda, Yildiz e Koopmeiners, fondamentali in vista delle prossime sfide.

