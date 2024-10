Dopo qualche mese di convivenza nella casa del Grande Fratello, i concorrenti stanno iniziando a rivelare come sono realmente. Non tutti però. Secondo Javier Martinez, uno di loro avrebbe un segreto non ancora rivelato. E la notizia ha già fatto il giro della casa perché il pallavolista lo ha detto a Jessica e Jessica a sua volta lo ha confidato a Maria Vittoria. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Michael Castorino gay? Le parole di Jessica a Maria Vittoria

Durante un momento di confidenza in giardino Jessica Morlacchi e Maria Vittoria si sono trovate a chiacchierare a proposito degli altri concorrenti. Ad un certo punto, la due hanno parlato di Michael Castorino, di nascosto. “Ma che ti ha detto Javier?“, ha chiesto Maria Vittoria all’amica. “Che secondo lui Michael è gay“, ha risposto la cantante cercando di eludere i microfoni. Nonostante ciò, gli attentissimi spettatori hanno capito tutto perché il labiale era inconfondibile. La clip dove Jessica fa la confidenza a Maria Vittoria (condivisa qui sotto) è diventata virale sul web, come anche quella dove Javier esprime il suo pensiero (che trovate nella pagina successiva). (Continua dopo le foto)

“nomino Adua perché anche a me ha detto che Massimiliano era gay” ci risiamo (la miglior dinamica all’inizio della 5 edizione!) 😭#grandefratello

Gli attriti tra Jessica e Michael

Il fatto è accaduto in piena notte e se venisse fuori in puntata potrebbe portare ancora più attrito fra i Jessica e Michael. Ricordiamo infatti che i due avevano litigato qualche giorno fa, quando il ragazzo l’ha accusata di esagerare (nella lite con Yulia) e aveva usato parole forti. “Lei ha tanti amici che hanno già fatto questo programma, le hanno dato dei consigli, cosa funziona per emergere. Io infatti ieri mentre litigava con Yulia dicevo ‘ma perché sta esagerando così?’. Era una cosa forzata, voluta da fare. Ieri era tutta forzata quella lite, le è scappata di mano la situazione. Quando vedo queste cose dico ‘ahia, qui bisognerebbe darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così’”. Quando vedo che attacca così è brutto“, aveva detto Michael, che è stato poi criticato sui social.

