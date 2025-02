Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni: clamorosa stoccata

Nella puntata di ieri sera di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto ha rivolto la sua consueta letterina alla premier Giorgia Meloni. La comica torinese ha lanciato una clamorosa stoccata sul caso Almasri, ricevendo approvazione da parte del pubblico. (Continua…)

La premier Meloni iscritta nel registro degli indagati

Giorgia Meloni è iscritta nel registro degli indagati insieme ad altri tre esponenti del governo per il rilascio del capo della polizia giudiziaria libica Almasri. La premier è indagata insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per i reati di favoreggiamento e peculato. Tra il 19 e il 21 gennaio scorsi, infatti, il capo della polizia giudiziaria libica Almasri è stato arrestato e rilasciato in poche ore dalle autorità italiane, sebbene su di lui penda un mandato di arresto internazionale spiccato dalla Corte penale internazionale il 18 gennaio. (Continua…)

Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa“, noto programma televisivo trasferitosi sul NOVE da un po’ di tempo. Come ogni domenica, la comica Luciana Littizzetto rivolge una lettera ad una persona in particolare e questa volta è toccato alla premier Giorgia Meloni, indagata per il caso Almasri. La Littizzetto ha lanciato una clamorosa stoccata, ricevendo approvazione da parte del pubblico in studio, che le ha tributato un fragoroso applauso. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)