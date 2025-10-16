“Dovete sapere, qui…”. Lovati shock a “Porta a Porta”: il delirio in diretta e Vespa ‘esplode’ – Nuovo episodio di tensione televisiva durante la trasmissione Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa. Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, è tornato al centro dell’attenzione pubblica per le sue recenti dichiarazioni, che hanno scatenato un acceso dibattito in studio.

Durante il collegamento, Lovati ha affermato: “Non siamo in un’aula di tribunale, ma siamo in un programma, come tutti gli altri, di intrattenimento”. Questa definizione, pronunciata con decisione, ha suscitato la pronta reazione di Bruno Vespa, che ha replicato: “Il nostro è di informazione. Corona magari fa anche altro”. Il riferimento a Fabrizio Corona e al format “Falsissimo” ha riacceso la discussione su cosa distingua un programma di informazione da uno di puro intrattenimento.

Reazioni e confronto in studio

La dichiarazione di Lovati ha provocato un immediato confronto con gli altri ospiti. Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, si è espresso con fermezza: “Il nostro non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? O qualcuno che apre i pacchi? Quella è un’altra cosa, rispettabilissima, ma è un’altra cosa”. Il clima in studio si è fatto teso, con interventi ripetuti e toni accesi.

