Vela, Semifinali Louis Vuitton Cup: dopo le tensioni per la scelta dell’avversaria da parte di INEOS Britannia il team di Ben Ainslie ha annunciato durante una conferenza stampa la decisione di sfidare Alinghi Red Bull Racing. Questa scelta, largamente prevista sin dalla fine del Round Robin, ha anche favorito Luna Rossa Prada Pirelli, già concentrata sulla sfida contro NYYC American Magic.

Il team britannico ha optato per affrontare gli svizzeri, quarti classificati nel Round Robin, puntando eventualmente a sfidare in finale le favorite per diventare il contendente di Emirates Team New Zealand. Questa decisione rende ancora più avvincente la competizione per la Coppa delle Cento Ghinee.

Durante la conferenza stampa, è stato anche annunciato che il team di Ben Ainslie prenderà il via nelle regate come secondi, lasciando a Luna Rossa il compito di esordire nel pomeriggio di sabato 14 settembre. Questa situazione, da un lato, favorisce INEOS Britannia, che sarà pronta a gareggiare conoscendo già i risultati delle avversarie. Tuttavia, potrebbe anche costringerli a inseguire nel caso in cui non riescano a ottenere un netto trionfo su Alinghi.