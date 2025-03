Home | Lorenzo esce per andare a scuola, poi la tragedia: come lo trovano

Lo scorso giovedì, 6 marzo 2025, Lorenzo, un ragazzo di 18 anni, era uscito per andare a scuola. Il giovane però, non ha messo piede nell'istituto quel giorno. Subito la madre ha lanciato l'allarme e sono partite le ricerche. Poi il tragico ritrovamento. Lorenzo è stato trovato morto. Cosa gli è successo?

Anzola, Lorenzo Piscitelli trovato morto

Quando la madre ha scoperto che Lorenzo non era andato a scuola quel giorno, ha subito lanciato l'allarme. Le ricerche erano partite immediatamente, coi carabinieri della compagnia di Borgo Panigale impegnati assieme alla Protezione civile di Anzola e ai vigili del fuoco, con il gruppo cinofili e l'elicottero a sorvolare le campagne del Bolognese. La tragica scoperta è stata fatta intorno alle 20 di quel giorno. Lorenzo Piscicelli è stato trovato senza vita giovedì scorso in via della Canapa, una strada di campagna vicino ad Anzola dell'Emilia, in provincia di Bologna.

L’indagine per la morte di Lorenzo

La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta sulla morte di Lorenzo, al momento senza indagati né titoli di reato. L’indagine è partita dopo che la madre del 18enne ha presentato un esposto. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, emerge che alcuni amici avevano raccontato come Lorenzo stesse attraversando un periodo molto difficile. La madre ha un’idea di cosa potrebbe aver spinto il ragazzo al gesto auto-lesionista.

