Loredana Cannata “aggredita a L’Isola dei famosi”: cos’è successo – All’ultima puntata de L’Isola dei Famosi il clima si è scaldato parecchio. Dopo il battibecco con Mario Adinolfi, accusato da Loredana Cannata di idee omofobe e nominato in diretta con parole al vetriolo, l’attrice ha avuto un altro confronto tutt’altro che pacifico. Questa volta il protagonista è Mirko Frezza, con cui la Cannata ha avuto uno scontro che ha superato i confini del semplice litigio.

L’accusa di Loredana Cannata: “Mi ha aggredita istericamente”

Durante la settimana, Loredana Cannata ha raccontato in puntata di essere stata oggetto di un comportamento ostile da parte di Frezza: “In questi giorni mi ha attaccata senza motivo. Mi ha detto che non gli importa nulla di conoscermi, che non gli piaccio, che gli servo solo per fare la legna. Ma poi mi chiama Eleonora o Lorena, non vuole nemmeno imparare il mio nome.” Secondo la Cannata, l’apice si è toccato quando Frezza le si sarebbe avvicinato in modo aggressivo, urlandole contro dopo un turno di raccolta della legna: “Ero seduta a guardare il fuoco. Lui era sdraiato, si è alzato come una furia e mi ha inveito contro. Ha detto che la mia sola presenza lo infastidiva. Poi è arrivato a una frase davvero inquietante: “Tu non sai chi sono io. Perché se mi impunto divento come un dito che ti entra dentro con la sabbia e le unghie spezzate”.”

"È venuto ad imbruttirmi e ad urlarmi in faccia"

Loredana spera che il pubblico si sia fatto un'idea chiara di quello che è successo e nomina Mirko per le discussioni avute nei giorni precedenti.#Isola pic.twitter.com/cRT0uw83Kk — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 21, 2025

La replica di Frezza: tra battute infelici e spiritualità derisa

Mirko Frezza ha fornito una versione dei fatti molto diversa e, per usare un eufemismo, piuttosto colorita: “Questa… come si chiama? Io non posso stare con una persona che pensa che un animale vale come o più di una vita umana. Le ho solo detto: ‘Facciamo un televoto flash per vedere se agli italiani piace ancora mangiare il pollo con le mani o con la forchetta’.” E non si è fermato qui: “Lei crede nel Sole, saluta le stelle, ha visto gli UFO. Io credo in Dio. Se sto vicino a una così mi sento male. Se lei è in mare, evito pure di entrarci”. Una dichiarazione surreale, in cui ha cercato di ridicolizzare la spiritualità e le convinzioni personali di Cannata.

