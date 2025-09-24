Liverpool, il dramma di Leoni: gravissimo infortunio all’esordio, le ultime notizie

Il grande momento dell’esordio con la maglia del Liverpool di Giovanni Leoni si è trasformato in un incubo. Il 19enne difensore, arrivato dal Parma in estate per 35 milioni di euro, aveva cominciato a mostrare tutto il suo talento nella Coppa di Lega contro il Southampton, prima di fermarsi all’improvviso a causa di un grave infortunio al ginocchio.

La notizia era nell'aria ma è arrivata, purtroppo, la spiacevole conferma: c'è la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Giovanni Leoni ❌



A Giovanni un grandissimo in bocca al lupo, ti aspettiamo più forte di prima campione ❤️#leoni #liverpool pic.twitter.com/Kysr3GLdKm — Rompipallone.it (@Rompipallone_) September 24, 2025

Leoni aveva brillato per 81 minuti, dimostrando sicurezza e personalità da veterano nonostante la giovane età. Il bilancio statistico era entusiasmante: 97% di passaggi riusciti, sei tackle, tre intercetti e quattro duelli vinti su cinque. Una prestazione che confermava la bontà della scelta dei Reds, che quest’estate hanno anticipato diverse società italiane per assicurarsi il giovanissimo talento.

Purtroppo, Leoni è stato vittima di un movimento innaturale del ginocchio ed uscito in barella tra le lacrime. L’allenatore Arne Slot ha subito evidenziato la gravità della situazione: “Giovanni negli spogliatoi era sconsolato perché aveva pessime sensazioni. Dobbiamo avere prudenza e aspettare la risonanza magnetica, ma spesso i giocatori avvertono meglio di chiunque altro questo tipo di infortuni”.

Liverpool, rottura del crociato per Giovanni Leoni

Purtroppo, le prime indiscrezioni dello staff medico del Liverpool sono state confermate dagli esami. Leoni ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che causerà almeno nove mesi di stop, un’assenza pesantissima che rallenterà l’avvio di una carriera che quasi tutti prevedono luminosa e importante, tanto da averlo portato a 19 anni a giocare nella squadra che ha appena vinto la Premier League.

Ad aumentare il dispiacere per quanto è successo, c’è anche il fatto che all’esordio il giovane difensore italiano aveva già stregato i tifosi dei Reds, sino a quel momento entusiasti per la qualità della sua prestazione: una prova da incorniciare, che però è stata interrotta bruscamente da un infortunio che davvero non ci voleva.

