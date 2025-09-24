Boniface, quando il calcio “dà alla testa”: il Werder Brema indaga sugli assurdi post del giocatore

Victor Boniface torna a far parlare di sè, ma le imprese sul campo non c’entrano. ll problema è che il calcio, forse, qualche volta può dare alla testa: sia a chi lo guarda, sia a chi lo commenta. Ma a volte anche a chi lo gioca. Ed è proprio questo, a quanto pare, il caso del centravanti nigeriano. Un caso che d’impatto fa sorridere, ma solleva interrogativi molto seri.

Di Boniface si è parlato un mese fa per il mancato passaggio al Milan – saltato a causa del mancato superamento delle visite mediche -, mentre ora al centro dell’attenzione sono finite alcune stranezze che il giocatore ha condiviso sui social. I post pubblicati di recente sul suo profilo Snapchat hanno sollevato interrogativi, inducendo il Werder Brema (sua attuale squadra) a richiamarlo e, insieme al Leverkusen che ne detiene il cartellino, a indagare al proposito.

Boniface, 24 anni e talento indiscutibile ma frenato dai continui infortuni, ha deciso di regalare ai follower riflessioni filosofiche degne di un manuale di nonsense, tipo questa: “La vita è come una scarpa, non puoi bere una mucca perché la terra è una carota”.

E se questo non bastasse, c’è anche una sorta di manuale… sentimentale, diciamo così: “Se sprechi soldi con troppe donne, non otterrai nulla nella vita. Trovane una o due e rilassati. Tre donne al massimo, o se stai attraversando un periodo difficile, quattro vanno bene”.

La dirigenza del Werder, allarmata, ha deciso di fare chiarezza: convocazione immediata per capire che cosa stia succedendo esattamente e se il giocatore stia bene. Un dubbio lecito, visto il contenuto degli scritti di Boniface. Per ora, né l’attaccante né il club hanno voluto spiegare pubblicamente cosa sia emerso dalle “indagini interne”. (continua dopo la foto)

Conoscendo le dinamiche del Web, non ci stupiremmo se qualcuno provasse a costruire qualche teoria bizzarra ispirandosi alle elucubrazioni social del calciatore. Magari lanciando qualche moda bizzarra, tipo quella della quadrigamia, o una nuova teoria della Terra a forma di carota, magari a sostituire la declinante comunità dei terrapiattisti.

Il caos intorno a Boniface, peraltro, non si limita ai post: anche le prestazioni sul campo non aiutano. L’attaccante, passato dal Leverkusen al Werder in prestito gratuito dopo l’affare saltato con il Milan, ha raccolto critiche dall’allenatore Horst Steffen per la prestazione contro il Friburgo.

Boniface, può essere un problema serio

“Per i miei gusti ha vagato troppo per il campo“, ha detto il mister. “Deve essere un punto di riferimento al centro. Non si è mosso come vorrei”. Insomma, anche in partita Boniface sembra seguire una logica tutta sua, magari un filo meno bizzarra dei suoi post ma comunque anarchica.

Dopo trasferimenti sfumati seguiti da prestazioni altalenanti, il 2025 dell’attaccante si sta rivelando un anno di follie e incertezze, tra post filosofici da far ammattire un complottista e storie di campo deludenti. E ora, un po’ tutti si chiedono se Boniface ritroverà la rotta.

Non sappiamo cosa abbiano concluso al Werder Brema dopo i colloqui privati con il giocatore, ma lasciando da parte l’ironia può darsi che Boniface – se non si è trattato di una strano scherzo – abbia bisogno di un aiuto, visto che in passato è stato vittima di una depressione. Certe dinamiche, dentro o fuori dal calcio, meritano di essere affrontate seriamente, innanzitutto per la salute dei protagonisti.

