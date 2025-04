A distanza di anni, la morte di Liliana Resinovich resta un giallo irrisolto. La famiglia continua a cercare risposte e non crede che la verità sia ancora emersa del tutto. Anche Silvia Radin, cugina di Liliana, ritiene che ci siano ancora molti aspetti da chiarire. Liliana Resinovich è stata trovata priva di vita il 5 gennaio 2022, rinchiusa in due sacchi neri in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Silvia Radin è intervenuta a Pomeriggio Cinque e ha lanciato pesanti accuse contro il marito Sebastiano Visintin, accusandolo di aver manipolato l’intera vicenda. (Continua dopo le foto)

Le accuse della cugina di Liliana a Sebastiano Visintin

Durante un recente intervento a Pomeriggio Cinque, Silvia Radin ha espresso forti perplessità sulle dichiarazioni di Sebastiano Visintin, che ha sempre ribadito la sua innocenza e fornito un alibi per il periodo della scomparsa di Liliana. Tuttavia, la cugina della vittima non crede alla sua versione dei fatti. "È lui che ha strumentalizzato l'omicidio di Liliana", ha dichiarato con convinzione Silvia, sostenendo che il marito abbia manipolato la narrazione del caso fin dall'inizio. Radin ha anche insinuato che Visintin avesse contatti con il figlio e che entrambi fossero stati visti a Gorizia poco dopo la scomparsa della donna.

I comportamenti sospetti di Sebastiano Visintin

Nel suo intervento, Silvia Radin ha anche sottolineato comportamenti sospetti da parte di Visintin nei tre anni successivi alla morte della moglie. "Non ha mai parlato della morte di Liliana", ha dichiarato durante l'intervista a Pomeriggio Cinque, sottolineando come l'uomo avesse subito ipotizzato il suicidio, ancor prima del ritrovamento del corpo. Un episodio particolarmente controverso, secondo la cugina della vittima, riguarda il giorno del funerale. "Ha fatto una cosa gravissima, ha concordato con una tv locale di filmare la bara senza informare il fratello di Liliana", ha accusato Radin. La donna ha un'idea del possibile movente dietro la morte di Liliana.

