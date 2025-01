Lidl, scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali: di che cosa si tratta

La catena di supermercati Lidl ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei propri punti vendita di una serie di lotti di un prodotto per un possibile rischio fisico per i consumatori. Il ritiro dal commercio del prodotto infatti è scattato in via precauzionale per la possibile presenza di corpi estranei di plastica nell’alimento. (Continua…)

Lidl, scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali

Lidl ha annunciato il ritiro dagli scaffali di un prodotto per la possibile presenza di corpi estranei di plastica all’interno che rappresenta ovviamente un rischio fisico per i consumatori. L’avviso di richiamo è datato 14 gennaio ed è stato pubblicato sul sito web del Ministero della Salute, nella sezione dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)