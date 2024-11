Supermercati Lidl, scatta il ritiro del noto prodotto dagli scaffali: rischio salmonella

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per un prodotto distribuito da Lidl Italia S.r.l. Il richiamo è stato disposto a causa della presenza di Salmonella spp nel prodotto, che ovviamente non è idoneo al consumo. Le persone che dovessero essere in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Lidl dove è stato acquistato, dove riceveranno il rimborso. (Continua…)

Scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali per rischio salmonella

Arriva un nuovo avviso del Ministero della Salute, stavolta per un prodotto distribuito da Lidl Italia S.r.l. Il rischio è di salmonella. Il prodotto non può essere consumato e deve essere assolutamente restituito al punto vendita Lidl. La salmonella, se contratta, può essere molto nociva per l’uomo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)