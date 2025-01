“L’Eredità”, disastro di Bianca alla ghigliottina: sconcerto dopo la puntata

La puntata di ieri, giovedì 16 gennaio 2025, de L’Eredità, il programma condotto da Marco Liorni in onda su Rai 1, ha lasciato tutti di stucco. Dopo la terza serata come concorrente de L’Eredità, Bianca è arrivata per la prima volta all’atto finale, la Ghigliottina, battendo la campionessa Veronica nei 100 secondi. Bianca però, non è riuscita a vincere. La sua Ghigliottina ha creato un certo sconcerto nel pubblico, che ha riversato la polemica sui social. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“L’Eredità”, Bianca sconfigge la campionessa

Dopo le prime fasi di gioco, il Triello vede come protagoniste tre donne. A battersi in questo passaggio chiave della partita sono la campionessa Veronica e le sfidanti già veterane, Bianca e Valeria. Ad avere la meglio Veronica e Bianca, che hanno affrontato la sfida dei 100 secondi. Bianca è riuscita a superare la campionessa: è lei ad accedere alla sua prima Ghigliottina. Al match finale, Bianca si è trovata un ricco bottino a cui ambire: 190mila euro. (Continua dopo le foto)

“L’Eredità”, Bianca non indovina la Ghigliottina

Le cinque parole su cui si basa la sfida sono: andare, piatto, martello, pettine e ridotto. Bianca è riuscita a dimezzare il ricco montepremi solo una volta. Bianca aveva dunque la possibilità di accaparrarsi una cifra finale di 95mila euro. La ragazza però non è riuscita a trovare la parola giusta. La sua risposta errata è stata “bianco”, ma la soluzione, svelata da Marco Liorni, era invece “osso”. Sui social, in tanti hanno criticato la concorrente. Per quale motivo?

