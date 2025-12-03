Papa Leone, la decisione al rientro dal viaggio in Turchia: cosa succede – Papa Leone XIV è rientrato ieri in Italia dopo aver concluso il suo primo viaggio apostolico, una missione di cinque giorni che ha toccato la Turchia per le celebrazioni del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, e successivamente il Libano. La visita, considerata dagli osservatori come un evento di rilievo storico, si è svolta all’insegna del dialogo interreligioso e dell’incontro tra le diverse comunità cristiane.

Durante il volo di ritorno, Papa Leone XIV ha comunicato ai giornalisti la possibilità di una futura visita in Algeria. Il paese nordafricano è legato alla figura di Sant’Agostino, riferimento fondamentale per l’ordine agostiniano di cui il pontefice fa parte. Questa eventualità è stata accolta con interesse, vista la profonda devozione per il santo nella regione.

Cambiamenti nell’agenda papale: udienza del mercoledì annullata

Al rientro a Roma, Papa Leone XIV ha modificato la propria agenda: l’udienza generale del mercoledì, prevista per oggi, è stata ufficialmente annullata. Il pontefice ha scelto di recarsi direttamente a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo di 24 ore.

