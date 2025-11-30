Leo Messi, mai nessuno come lui nella storia del calcio: il nuovo incredibile record

Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio. L’Inter Miami travolge New York City FC per 5-1 nella finale della Eastern Conference e vola all’atto conclusivo della MLS, dove il 6 dicembre affronterà i Vancouver Whitecaps di Thomas Müller. È una vittoria che avvicina Messi al suo primo titolo nordamericano, ma soprattutto è la serata in cui il campione argentino conquista un altro primato assoluto: con l’assist per Silvetti, raggiunge quota 405 assist in carriera, diventando il miglior uomo-assist di sempre nelle statistiche ufficiali.

Una semifinale dominata: Allende immarcabile, Miami travolgente

Il protagonista della serata, oltre a Messi, è il 23enne argentino Tadeo Allende, autore di una straordinaria tripletta (14’, 23’, 89’). A completare il festival del gol Mateo Silvetti (67’), su assist geniale di Messi e Telasco Segovia (83’). Per gli ospiti a segno soltanto Justin Haak (37’) per il 2-1 momentaneo, ma senza riuscire a riaprire la gara. Inter Miami domina dal primo all’ultimo minuto, mostrando un calcio fluido, verticale e di grande qualità: la mano di Gerardo Martino e l’influenza di Messi sono evidenti in ogni azione costruita.

Messi re degli assist: superati Puskás e Pelé

Con il passaggio decisivo per il gol di Silvetti, Messi arriva a 405 assist in carriera e supera Ferenc Puskás (404) e Pelé (369). È un record che certifica, ancora una volta, la portata storica del suo talento: nessuno, nel calcio moderno e in quello del passato, ha mai prodotto così tanti gol per i compagni. A 38 anni, Messi continua a essere un faro tecnico, un generatore di gioco e un patrimonio calcistico senza tempo.

Una finale per entrare nella storia della MLS

Il prossimo appuntamento è la finale unica MLS, in programma a Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami. Davanti ci saranno i Vancouver Whitecaps, vittoriosi 3-1 sul San Diego FC.

Messi può diventare campione della MLS al suo primo vero anno completo negli Stati Uniti, aggiungendo un nuovo trofeo a una bacheca che comprende:

10 titoli di Liga con il Barcellona

2 campionati francesi con il PSG

7 Palloni d’Oro FIFA + 1 del 2023 (8 in totale)

Coppa America, Finalissima e Mondiale 2022

Futuro incerto in nazionale

Rimane aperta la grande domanda: Messi giocherà il Mondiale 2026?

L’otto volte Pallone d’Oro non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione all’evento che si disputerà proprio negli USA, in Messico e in Canada. Nel frattempo, però, continua a lasciare un segno indelebile: l’ennesimo record è già scolpito nella storia del calcio. E ora a Miami sognano ad occhi aperti: la MLS aspetta il suo nuovo re.

Leggi anche: