Milan-Lazio, caos nel finale: Allegri protesta, si spoglia e viene espulso. Lite con Ianni prima della decisione del VAR

Finale ad altissima tensione a San Siro in Milan-Lazio. L’episodio del possibile rigore per un tocco di mano di Pavlovic scatena l’ennesima scena caotica della stagione: Massimiliano Allegri protesta furiosamente con l’arbitro Collu, arriva allo “spogliarello” già visto in altre occasioni, viene espulso al 97’ e finisce persino in un alterco fisico con Mauro Ianni, vice di Sarri. Tutto questo prima che il direttore di gara riveda l’azione al monitor.

L’episodio contestato: rigore chiesto dalla Lazio

Al 96’, su una conclusione di Romagnoli, la palla colpisce il braccio di Pavlovic in area rossonera. Collu lascia proseguire, ma il VAR Di Paolo richiama l’arbitro alla on field review. È il momento in cui esplode il caos.

Le proteste di Allegri: urla, gesti e “spogliarello”

Prima ancora che Collu possa avvicinarsi al monitor, Allegri gli si para davanti con proteste veementi. Il tecnico del Milan contesta la chiamata e, furibondo, si sfila giacca e maglione in uno dei suoi ormai noti “spogliarelli” da bordocampo. Un comportamento rischioso, che avrebbe potuto condizionare la serenità della decisione arbitrale e che porta Collu a sventolare il rosso diretto.

La lite con Mauro Ianni: spintoni e panchine in subbuglio

Mentre Allegri si avvia verso gli spogliatoi, nasce un alterco con Mauro Ianni, il secondo di Sarri. I due si affrontano a muso duro, volano parole pesanti e si arriva anche a qualche spinta. Le due panchine intervengono per separarli e Collu, costretto a ristabilire l’ordine, decide di espellere anche Ianni. Tutto questo mentre la review dell’episodio non è ancora stata effettuata.

La decisione finale del VAR (al 100’)

Solo dopo diversi minuti, al 100’, Collu può finalmente rivedere l’azione incriminata al monitor. La decisione definitiva: niente rigore, perché Pavlovic è stato giudicato in caduta dopo un contatto falloso di Marusic. Il match si chiude con un clima tesissimo e con le due squadre incredule per la concitazione del finale.

Le parole di Allegri: “Mai offeso Collu”

Nel dopogara, Allegri prova a stemperare: «Non ho mai offeso Collu, ho fatto solo una battuta, ricordando un vecchio episodio di Milan-Cremonese».

Ma il tecnico rossonero rischia ora un nuovo provvedimento disciplinare: tra proteste, gesti plateali e lite con un membro della panchina avversaria, San Siro ha assistito a uno dei finali più caotici della stagione. Un epilogo bollente per una partita già ricca di tensione e che ora lascia strascichi pesanti anche in vista dei prossimi impegni di Milan e Lazio.

