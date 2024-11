Lecce, Marco Giampaolo è il nuovo allenatore: l’annuncio ufficiale

Lecce Marco Giampaolo è il nuovo allenatore: il tecnico nativo di Bellinzona torna in panchina dopo 2 anni di assenza dal mondo del calcio. Il nome di Giampaolo era tra i più caldi nell’immediatezza dell’esonero di Luca Gotti da tecnico dei salentini.

🟡🔴 𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙂𝙞𝙖𝙢𝙥𝙖𝙤𝙡𝙤!



✍🏻 L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Marco Giampaolo.https://t.co/bbAZN8PW11 pic.twitter.com/IiLHeC5YNV — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 11, 2024

Il tecnico, nato nel 1967 e con una lunga esperienza in Serie A (anche il Milan tra le squadre guidate dal 57enne di origini abruzzesi), torna a guidare una squadra dopo l’ultimo incarico con la Sampdoria. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con un’opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza, obiettivo primario per il Lecce in questa stagione.

L’annuncio dell’ingaggio del tecnico ex Doria è stato ufficializzato dal Lecce poco fa. Giampaolo sarà supportato da uno staff tecnico completo e in parte confermato, che include Francesco Conti come allenatore in seconda, Fabio Micarelli come collaboratore tecnico, Samuele Melotto come preparatore atletico, e Giovanni De Luca che si occuperà del recupero infortunati. I preparatori dei portieri, Raffaele Clemente e Luigi Sassanelli, e uno dei match analyst, Simone Greco, sono stati confermati dalla precedente gestione.

La società ha annunciato che l’allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa domani alle 10 dal presidente Saverio Sticchi Damiani, insieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e al direttore sportivo Stefano Trinchera, nella sala stampa dello stadio Via del Mare.

