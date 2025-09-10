Il mercato estivo della LBA Serie A 2025 è stato uno dei più intensi e movimentati degli ultimi anni, con tutte le squadre impegnate a ridisegnare i propri roster tra conferme, addii eccellenti e colpi a sorpresa. Milano e Bologna hanno guidato la scena con manovre da “big”, puntando a rinforzarsi per restare protagoniste in Italia e in Europa, mentre Venezia, Brescia e Sassari hanno lavorato per consolidare la loro identità, bilanciando esperienza e nuove scommesse. Le neopromosse, da Cantù a Udine, hanno invece scelto strategie diverse: alcune puntando su italiani affidabili, altre su rookie americani da valorizzare. Il risultato è un mosaico complesso, che rende il campionato sempre più equilibrato e imprevedibile. In questo articolo proponiamo il tabellone completo del mercato, squadra per squadra, per fotografare le mosse di ogni club e capire come cambiano i valori in vista della stagione 2025/26. (CONTINUA DOPO LA FOTO)
Acqua S.Bernardo Cantù
ARRIVI
- Giordano Bortolani, guardia (da EA7 Emporio Armani Milano)
- Ife Ajayi, ala/centro (da Reale Mutua Torino)
- Jacob Gilyard, playmaker (da Niners Chemnitz)
- Jordan Bowden, ala (da Saskatchewan Rattlers)
- Oumar Ballo, centro (da Indiana University)
- Xavier Sneed, ala (da Bnei Herzliya)
PARTENZE
- Matteo Piccoli, ala (a Libertas Livorno 1947)
- Filippo Baldi Rossi, ala (a Tezenis Verona)
- Fabio Valentini, playmaker (a Libertas Livorno 1947)
- Tyrus McGee, guardia (a Tezenis Verona)
CONFERME
- Andrea De Nicolao, playmaker
- Leonardo Okeke, centro
- Riccardo Moraschini, ala
- Grant Basile, ala
- Nicola Brienza, head coach
- Michele Carrea, assistant coach
- Mattia Costacurta, assistant coach
Apu Old Wild West Udine
ARRIVI
- Andrea Calzavara, playmaker (da Valtur Brindisi)
- Skylar Spencer, centro (da Real Sebastian Rieti)
- DJ Brewton, guardia (da Jovana Basketball Club)
- Christian Mekowulu, centro (da Akita Northern Happinets)
- Eimantas Bendzius, ala (da Banco di Sardegna Sassari)
- Aubrey Dawkins, ala (da FIT/One Wurzburg Basket)
PARTENZE
- Lorenzo Caroti, playmaker (a Givova Scafati)
- Davide Bruttini, ala/centro (a Reale Mutua Torino)
- Simone Pepe, guardia (a Unieuro Forlì)
- Lorenzo Ambrosin, guardia (a Tezenis Verona)
- Xavier Johnson, ala
- Giovanni Pini, ala
- Francesco Stefanelli, guardia
CONFERME
- Mirza Alibegovic, ala
- Matteo Da Ros, ala
- Iris Ikangi, ala
- Anthony Hickey, playmaker
- Adriano Vertemati, head coach
Banco di Sardegna Sassari
ARRIVI
- Andrea Mezzanotte, ala (da NutriBullet Treviso Basket)
- Nate Johnson, guardia (da Neptunas Klaipeda)
- Fadilou Seck, centro (da Reale Mutua Torino)
- Alessandro Zanelli, playmaker (da Givova Scafati)
- Nick McGlynn, centro (da Kolossos Rodi)
- Marco Ceron, guardia/ala (da Estra Pistoia)
- Michele Cipriano, ala/centro (da Dinamo 2000)
- Desure Buie, playmaker (da Neptunas Klaipeda)
- Carlos Marshall Jr., ala (da Elitzur Netanya)
- Laurynas Beliauskas, play/guardia (da Juventus Utena)
- Achille Polonara, ala (da Virtus Olidata Bologna)
PARTENZE
- Matteo Tambone, guardia (a Victoria Libertas Pesaro)
- Justin Bibbins, playmaker (a JDA Dijon)
- Eimantas Bendzius, ala (ad APU Old Wild West Udine)
- Giovanni Veronesi, ala (a Vanoli Basket Cremona)
- Alessandro Cappelletti, playmaker (a Trapani Shark)
- Brian Fobbs, ala (a EWE Basket Oldenburg)
- Erten Gazi, guardia
- Briante Weber, playmaker (a NutriBullet Treviso Basket)
- Michal Sokolowski, ala
- Mattia Udom, ala (a Blu Basket Bergamo)
- Miralem Halilovic, centro (a KK Bosna)
- Nate Renfro, centro (a Openjobmetis Varese)
- Stefano Trucchetti, playmaker (a Victoria Libertas Pesaro)
CONFERME
- Rashawn Thomas, ala
- Luca Vincini, centro
- Enrico Casu, playmaker/guardia
- Massimo Bulleri, head coach
- Massimiliano Oldoini, assistant coach
- Antonio Carlini, assistant coach
Bertram Derthona Tortona
ARRIVI
- Ezra Manjon, playmaker (da MHP Riesen Ludwigsburg)
- Andrea Pecchia, ala (da Dolomiti Energia Trentino)
- Dominic Olejniczak, centro (da Saint-Quentin Basketball)
- Prentiss Hubb, play/guardia (da AEK Betsson Atene)
- Eigirdas Zukauskas, ala (da Dolomiti Energia Trentino)
- Mario Fioretti, head coach (da EA7 Emporio Armani Milano)
- Andrea Vincezutto, assistant coach (da AEK Betsson Atene)
PARTENZE
- Luca Severini, ala (a UNA Hotels Reggio Emilia)
- Andrea Zerini, ala/centro (ad Avellino Basket)
- Leonardo Candi, play/guardia (a Umana Reyer Venezia)
- Ismael Kamagate, centro
- Tommy Kuhse, playmaker (a RASTA Vechta)
- Davide Denegri, playmaker (a Dole Basket Rimini)
- Kyle Weems, ala
- Walter De Raffaele, head coach
- Giovanni Bassi, assistant coach
- Edoardo Rabbolini, assistant coach (a Fortitudo Flats Service Bologna)
CONFERME
- Arturs Strautins, ala
- Tommaso Baldasso, play/guardia
- Paul Biligha, centro
- Justin Gorham, ala
- Christian Vital, guardia
- Iacopo Squarcina, assistant coach
Dolomiti Energia Trento
ARRIVI
- DeVante’ Jones, playmaker (da Cedevita Olimpija Lubiana)
- Andrej Jakimovski, ala (da Colorado Buffaloes)
- Theo Airhienbuwa, ala (da Tezenis Verona)
- Matas Jogela, ala (da Wolves Vilnius)
- DJ Steward, guardia (da Memphis Hustle)
- Peyton Aldridge, ala (da Aliaga Petkim)
- Khalif Battle, guardia (da Gonzaga University)
- Massimo Cancellieri, head coach (da PAOK Salonicco)
PARTENZE
- Myles Cale, guardia (a FC Barcelona)
- Andrea Pecchia, ala (a Bertram Derthona Tortona)
- Jordan Ford, playmaker (a Trapani Shark)
- Quinn Ellis, playmaker (a EA7 Emporio Armani Milano)
- Denis Badalau, ala (a Rutgers Scarlet Knights)
- Saliou Niang, ala (a Virtus Olidata Bologna)
- Anthony Lamb, ala (a Hapoel Bank Yahav Jerusalem)
- Eigirdas Zukauskas, ala (a Bertram Derthona Tortona)
- Paolo Galbiati, head coach
CONFERME
- Selom Mawugbe, centro
- Toto Forray, guardia
- Jordan Bayehe, centro
- Patrick Hassan, guardia
EA7 Emporio Armani Milano
ARRIVI
- Marko Guduric, guardia (da Fenerbahçe Beko Istanbul)
- Quinn Ellis, playmaker (da Dolomiti Energia Trentino)
- Lorenzo Brown, playmaker (da Panathinaikos AKTOR Atene)
- Devin Booker, ala (da FC Bayern Monaco)
- Vlatko Cancar, ala (da Denver Nuggets)
- Bryant Dunston, centro (da Zalgiris Kaunas)
- Giuseppe Poeta, assistant coach (da Germani Brescia)
PARTENZE
Nikola Mirotic, ala (ad AS Monaco)
Giordano Bortolani, guardia (ad Acqua S.Bernardo Cantù)
Freddie Gillespie, centro
Guglielmo Caruso, centro (a Napoli Basket)
Nenad Dimitrijevic, playmaker (a Zenit San Pietroburgo)
Fabien Causeur, guardia
Mario Fioretti, assistant coach (a Bertram Derthona Tortona)
Milan Tomic, assistant coach (a Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado)
Stefano Bizzozero, assistant coach (a Wegreenit Urania Milano)
CONFERME
- Stefano Tonut, ala
- Leandro Bolmaro, guardia
- Niccolò Mannion, playmaker
- Armoni Brooks, guardia
- Zach LeDay, ala/centro
- Josh Nebo, centro
- Shavon Shields, ala
- Ousmane Diop, centro
- Giampaolo Ricci, ala
- Diego Flaccadori, play/guardia
- Ettore Messina, head coach
- Alberto Seravalli, assistant coach
Germani Brescia
ARRIVI
- CJ Massinburg, guardia (da Bahcesehir College Istanbul)
- Mattia Santinon, playmaker/guardia (da Stella Azzurra Roma)
- Andrea Doneda, ala (da Blu Orobica Bergamo)
- Matteo Cotelli, head coach (promosso da assistant coach)
- Alessandro Lotesoriere, assistant coach (da Hapoel Bank Yahav Jerusalem)
PARTENZE
- Chris Dowe, guardia
- Giuseppe Poeta, head coach (a EA7 Emporio Armani Milano)
CONFERME
- Amedeo Della Valle, guardia
- Nikola Ivanovic, playmaker
- Demetre Rivers, ala
- Miro Bilan, centro
- Jason Burnell, ala
- David Cournooh, guardia
- Joseph Mobio, ala
- Giancarlo Ferrero, ala
- Maurice Ndour, ala
- Gianpaolo Alberti, assistant coach
Napoli Basketball
ARRIVI
- Ed Croswell, ala (da Nevezis)
- Ishmael El-Amin, play/guardia (da Hapoel Gilboa Galil)
- Stefano Gentile, playmaker (da Trapani Shark)
- Leonardo Faggian, guardia/ala (da Tezenis Verona)
- Rasir Bolton, playmaker (da Spartak Subotica Office Shoes)
- Guglielmo Caruso, centro (da EA7 Emporio Armani Milano)
- Aamir Simms, ala (da Umana Reyer Venezia)
- Savion Flagg, ala (da Rytas Vilnius)
- Alessandro Magro, head coach (da BC Wolves Vilnius)
- Christopher Caird, assistant coach (da Nagasaki Velca)
PARTENZE
- Giovanni De Nicolao, playmaker (a Umana Reyer Venezia)
- Tomas Woldetensae, guardia/ala (a UNA Hotels Reggio Emilia)
- Andrea Mabor Dut Biar, centro (a Valtur Brindisi)
- Tomislav Zubcic, ala
- Erick Green, guardia
- Giorgio Valli, head coach
CONFERME
- Stefano Saccoccia, playmaker
- Kaspar Treier, ala
- Francesco Cavaliere, assistant coach
Nutribullet Treviso Basket
ARRIVI
- Kruize Pinkins, ala (da Givova Scafati)
- Joe Ragland, playmaker (da Hapoel Shlomo Tel Aviv)
- DeShawn Stephens, centro (da U-BT Cluj-Napoca)
- Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, guardia (da Surne Bilbao Basket)
- Matteo Chillo, ala (da UNA Hotels Reggio Emilia)
- Gregorio Allinei, ala (da Libertas Livorno 1947)
- Federico Miaschi, guardia (da Givova Scafati)
- Briante Weber, playmaker (da Banco di Sardegna Sassari)
- Alessandro Rossi, head coach (da Real Sebastian Rieti)
PARTENZE
- Pauly Paulicap, centro (a Promitheas Patrasso BC Vikos Cola)
- Andrea Mezzanotte, ala (a Banco di Sardegna Sassari)
- Bruno Mascolo, playmaker (a Givova Scafati)
- Jordan Caroline, ala (a Saint-Quentin Basketball)
- JP Macura, ala (a Promitheas BC Vikos Cola)
- Ky Bowman, play/guardia (a Umana Reyer Venezia)
- D’Angelo Harrison, guardia (a Blu Basket Bergamo)
- Valerio Mazzola, ala (a Fortitudo Flats Service Bologna)
- Gregorio Allinei, ala (in prestito a JuVi Cremona)
- Francesco Vitucci, head coach
CONFERME
- Osvaldas Olisevicius, ala
- Francesco Pellegrino, centro
- David Torresani, playmaker
- Alberto Morea, assistant coach
- Mattia Consoli, assistant coach
Openjobmetis Varese
ARRIVI
- Maximilian Ladurner, centro (da Reale Mutua Torino)
- Olivier Nkamhoua, ala (da Niners Chemnitz)
- Nate Renfro, centro (da Banco di Sardegna Sassari)
- Tazè Moore, guardia (da Rip City Remix)
- Stefan Moody, playmaker (da Merkezefendi Belediyesi Denizli)
PARTENZE
- Ethan Esposito, ala (a Valtur Brindisi)
- Justin Gray, ala (a Mykonos BC)
- Abdel Fall, centro (a Sella Cento)
- Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, centro (a BAXI Manresa)
- Jaylen Hands, guardia (a Panionios Atene)
- Elijah Mitrou-Long, playmaker (ad Aris Salonicco)
- Grant Anticevich, ala (a KK Split)
- Marco Legovich, assistant coach (a Dziki Varsavia)
CONFERME
- Elisee Assui, ala
- Matteo Librizzi, playmaker
- Davide Alviti, ala
- Mauro Villa, ala/guardia
- Ioannis Kastritis, head coach
- Matteo Jemoli, assistant coach
Pallacanestro Trieste
ARRIVI
- Davide Moretti, play/guardia (da Umana Reyer Venezia)
- Jahmi’us Ramsey, guardia (da Oklahoma City Blue)
- Pietro Iannuzzi, guardia (da Umana Reyer Venezia)
- Mady Sissoko, centro (da California Golden Bears)
- Juan Toscano-Anderson, ala (da Mexico City Capitanes)
- Israel Gonzalez, head coach
PARTENZE
- Luca Campogrande, guardia (a Estra Pistoia)
- Justin Reyes, ala
- Denzel Valentine, guardia (a Umana Reyer Venezia)
- Sean McDermott, ala (ad Aliaga Petkimspor)
- Massimiliano Objubech, playmaker (a Fiorenzuola Bees)
- Jayce Johnson, centro
- Kylor Kelley, centro
- Jamion Christian, head coach (a Bryant University)
CONFERME
- Colbey Ross, playmaker
- Jarrod Uthoff, ala
- Michele Ruzzier, playmaker
- Markel Brown, ala
- Jeff Brooks, ala
- Francesco Candussi, centro
- Lodovico Deangeli, ala
- Francesco Nanni, assistant coach
- Francesco Taccetti, assistant coach
- Nick Schlitzer, assistant coach
Trapani Shark
ARRIVI
- Jordan Ford, playmaker (da Dolomiti Energia Trentino)
- Timmy Allen, ala (da Filou Oostende)
- Ryan Arcidiacono, play/guardia (da Windy City Bulls)
- Matt Hart, ala (da South East Melbourne Phoenix)
- Alessandro Cappelletti, playmaker (da Banco di Sardegna Sassari)
- Adama Sanogo, centro (da Windy City Bulls)
- Fabrizio Pugliatti, ala (da Luiss Roma Basket)
- Ivica Skelin, assistant coach (da Telenet Giants Antwerp)
- Darryl Middleton, assistant coach (da Basquet Girona)
PARTENZE
- Chris Horton, centro (a Umana Reyer Venezia)
- Marco Mollura, guardia (a Givova Scafati)
- Stefano Gentile, playmaker (a Napoli Basketball)
- Justin Robinson, playmaker (a Paris Basketball)
- Akwasi Yeboah, ala (a Trabzonspor)
- Langston Galloway, guardia (a Esenler Erok SK)
- Gabe Brown, ala (a SIG Strasburgo)
- Andrea Diana, assistant coach (a Libertas Livorno 1947)
CONFERME
- JD Notae, play/guardia
- Amar Alibegovic, ala
- Riccardo Rossato, guardia
- John Petrucelli, ala
- Paul Eboua, centro
- Jasmin Repesa, head coach
- Alex Latini, assistant coach
Umana Reyer Venezia
ARRIVI
- Chris Horton, centro (da Trapani Shark)
- Giovanni De Nicolao, playmaker (da Napoli Basketball)
- Leonardo Candi, play/guardia (da Bertram Derthona Tortona)
- RJ Cole, playmaker (da Rytas Vilnius)
- Stefan Nikolic, ala (da Vanoli Basket Cremona)
- Ky Bowman, play/guardia (da NutriBullet Treviso Basket)
- Denzel Valentine, guardia (da Pallacanestro Trieste)
PARTENZE
- Davide Moretti, play/guardia (a Pallacanestro Trieste)
- Aamir Simms, ala (a Napoli Basket)
- Juan Manuel Fernandez, playmaker (a Luiss Roma Basket)
- Davide Casarin, guardia/ala (a Vanoli Basket Cremona)
- Tyler Ennis, playmaker (a Hapoel Shlomo Tel Aviv)
- Mfiondu Kabengele, centro (a Dubai Basketball)
- Xavier Munford, guardia (a Hapoel Holon)
- Rodney McGruder, guardia/ala
- Pietro Iannuzzi, guardia (a Pallacanestro Trieste)
CONFERME
- Carl Wheatle, ala
- Amedeo Tessitori, centro
- Alessandro Lever, ala
- Giga Janelidze, ala
- Jordan Parks, ala
- Kyle Wiltjer, ala
- Neven Spahija, head coach
Una Hotels Reggio Emilia
ARRIVI
- Troy Caupain, playmaker (da SIG Strasburgo)
- Luca Severini, ala (da Bertram Derthona Tortona)
- Bryson Williams, ala (da Aliaga Petkimspor)
- Tomas Woldetensae, guardia/ala (da Napoli Basketball)
- Jaime Echenique, centro (da Aliaga Petkimspor)
PARTENZE
- Stephane Gombauld, ala/centro (a SLUC Nancy Basket)
- Matteo Chillo, ala (a NutriBullet Treviso Basket)
- Sasha Grant, ala (a Vanoli Basket Cremona)
- Elhadji Fainke, centro
- Filippo Gallo, playmaker (in prestito a Estra Pistoia)
- Mouhamed Faye, centro (a Paris Basketball)
- Cassius Winston, playmaker (a Hapoel Bank Yahav Gerusalemme)
CONFERME
- Jamar Smith, guardia
- Michele Vitali, guardia/ala
- Lorenzo Uglietti, playmaker
- Jaylen Barford, guardia
- Kwan Cheatham, ala
- Omar Mainini, guardia
- Deme El Hadji, centro
- Dimitris Priftis, head coach
- Federico Fucà, assistant coach
- Giuseppe Di Paolo, assistant coach
- Marco Rossetti, assistant coach
Vanoli Basket Cremona
ARRIVI
- Giovanni Veronesi, ala (da Banco di Sardegna Sassari)
- Sasha Grant, ala (da UNA Hotels Reggio Emilia)
- Aljami Durham, playmaker (da Basquet Girona)
- Ousmane Ndiaye, ala (da Coviran Granada)
- Christopher Ike Anigbogu, centro (da College Park Skyhawks)
- Davide Casarin, guardia/ala (da Umana Reyer Venezia)
- Luca Vitali, assistant coach
PARTENZE
- Federico Poser, centro (a Tezenis Verona)
- Federico Zampini, playmaker (a Tezenis Verona)
- Stefan Nikolic, ala (a Umana Reyer Venezia)
- Tariq Owens, centro (a JDA Digione)
- Corey Davis, playmaker
- Trevor Lacey, guardia
- Godwin Omenaka, centro
- Mattia De Martin, ala
- Nicola Fantoma, ala
- Emils Ivanovskis, playmaker (a Virtus Lumezzane)
CONFERME
- Payton Willis, guardia
- Tajion Jones, guardia
- Pierluigi Brotto, head coach
- Carlo Campigotto, assistant coach
- Massimo Giubertoni, assistant coach
Virtus Olidata Bologna
ARRIVI
- Luca Vildoza, playmaker (da Olympiacos Pireo)
- Derrick Alston Jr., ala (da BAXI Manresa)
- Alen Smailagic, ala (da Zalgiris Kaunas)
- Carsen Edwards, guardia (da FC Bayern Monaco)
- Karim Jallow, ala (da ratiopharm Ulm)
- Abramo Canka, ala (da Stetson Hatters)
- Saliou Niang, ala (da Dolomiti Energia Trentino)
PARTENZE
- Tornik’e Shengelia, ala (a FC Barcelona)
- Ante Zizic, centro (a Besiktas Gain Istanbul)
- Andrejs Grazulis, ala (a Turk Telekom Ankara)
- Will Clyburn, ala (a FC Barcelona)
- Isaia Cordinier, guardia (ad Anadolu Efes Istanbul)
- Achille Polonara, ala (a Banco di Sardegna Sassari)
- Marco Belinelli, guardia (ritiro)
CONFERME
- Alessandro Pajola, playmaker
- Daniel Hackett, playmaker
- Mouhamet Diouf, centro
- Nicola Akele, ala
- Brandon Taylor, playmaker
- Matt Morgan, playmaker/guardia
- Matteo Accorsi, guardia
- Dusko Ivanovic, head coach
