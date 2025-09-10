Il mercato estivo della LBA Serie A 2025 è stato uno dei più intensi e movimentati degli ultimi anni, con tutte le squadre impegnate a ridisegnare i propri roster tra conferme, addii eccellenti e colpi a sorpresa. Milano e Bologna hanno guidato la scena con manovre da “big”, puntando a rinforzarsi per restare protagoniste in Italia e in Europa, mentre Venezia, Brescia e Sassari hanno lavorato per consolidare la loro identità, bilanciando esperienza e nuove scommesse. Le neopromosse, da Cantù a Udine, hanno invece scelto strategie diverse: alcune puntando su italiani affidabili, altre su rookie americani da valorizzare. Il risultato è un mosaico complesso, che rende il campionato sempre più equilibrato e imprevedibile. In questo articolo proponiamo il tabellone completo del mercato, squadra per squadra, per fotografare le mosse di ogni club e capire come cambiano i valori in vista della stagione 2025/26. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Acqua S.Bernardo Cantù

ARRIVI

Giordano Bortolani, guardia (da EA7 Emporio Armani Milano)

Ife Ajayi, ala/centro (da Reale Mutua Torino)

Jacob Gilyard, playmaker (da Niners Chemnitz)

Jordan Bowden, ala (da Saskatchewan Rattlers)

Oumar Ballo, centro (da Indiana University)

Xavier Sneed, ala (da Bnei Herzliya)

PARTENZE

Matteo Piccoli, ala (a Libertas Livorno 1947)

Filippo Baldi Rossi, ala (a Tezenis Verona)

Fabio Valentini, playmaker (a Libertas Livorno 1947)

Tyrus McGee, guardia (a Tezenis Verona)

CONFERME

Andrea De Nicolao, playmaker

Leonardo Okeke, centro

Riccardo Moraschini, ala

Grant Basile, ala

Nicola Brienza, head coach

Michele Carrea, assistant coach

Mattia Costacurta, assistant coach

Apu Old Wild West Udine

ARRIVI

Andrea Calzavara, playmaker (da Valtur Brindisi)

Skylar Spencer, centro (da Real Sebastian Rieti)

DJ Brewton, guardia (da Jovana Basketball Club)

Christian Mekowulu, centro (da Akita Northern Happinets)

Eimantas Bendzius, ala (da Banco di Sardegna Sassari)

Aubrey Dawkins, ala (da FIT/One Wurzburg Basket)

PARTENZE

Lorenzo Caroti, playmaker (a Givova Scafati)

Davide Bruttini, ala/centro (a Reale Mutua Torino)

Simone Pepe, guardia (a Unieuro Forlì)

Lorenzo Ambrosin, guardia (a Tezenis Verona)

Xavier Johnson, ala

Giovanni Pini, ala

Francesco Stefanelli, guardia

CONFERME

Mirza Alibegovic, ala

Matteo Da Ros, ala

Iris Ikangi, ala

Anthony Hickey, playmaker

Adriano Vertemati, head coach

Banco di Sardegna Sassari

ARRIVI

Andrea Mezzanotte, ala (da NutriBullet Treviso Basket)

Nate Johnson, guardia (da Neptunas Klaipeda)

Fadilou Seck, centro (da Reale Mutua Torino)

Alessandro Zanelli, playmaker (da Givova Scafati)

Nick McGlynn, centro (da Kolossos Rodi)

Marco Ceron, guardia/ala (da Estra Pistoia)

Michele Cipriano, ala/centro (da Dinamo 2000)

Desure Buie, playmaker (da Neptunas Klaipeda)

Carlos Marshall Jr., ala (da Elitzur Netanya)

Laurynas Beliauskas, play/guardia (da Juventus Utena)

Achille Polonara, ala (da Virtus Olidata Bologna)

PARTENZE

Matteo Tambone, guardia (a Victoria Libertas Pesaro)

Justin Bibbins, playmaker (a JDA Dijon)

Eimantas Bendzius, ala (ad APU Old Wild West Udine)

Giovanni Veronesi, ala (a Vanoli Basket Cremona)

Alessandro Cappelletti, playmaker (a Trapani Shark)

Brian Fobbs, ala (a EWE Basket Oldenburg)

Erten Gazi, guardia

Briante Weber, playmaker (a NutriBullet Treviso Basket)

Michal Sokolowski, ala

Mattia Udom, ala (a Blu Basket Bergamo)

Miralem Halilovic, centro (a KK Bosna)

Nate Renfro, centro (a Openjobmetis Varese)

Stefano Trucchetti, playmaker (a Victoria Libertas Pesaro)

CONFERME

Rashawn Thomas, ala

Luca Vincini, centro

Enrico Casu, playmaker/guardia

Massimo Bulleri, head coach

Massimiliano Oldoini, assistant coach

Antonio Carlini, assistant coach

(Photo by Roberto Finizio/Getty Images)

Bertram Derthona Tortona

ARRIVI

Ezra Manjon, playmaker (da MHP Riesen Ludwigsburg)

Andrea Pecchia, ala (da Dolomiti Energia Trentino)

Dominic Olejniczak, centro (da Saint-Quentin Basketball)

Prentiss Hubb, play/guardia (da AEK Betsson Atene)

Eigirdas Zukauskas, ala (da Dolomiti Energia Trentino)

Mario Fioretti, head coach (da EA7 Emporio Armani Milano)

Andrea Vincezutto, assistant coach (da AEK Betsson Atene)

PARTENZE

Luca Severini, ala (a UNA Hotels Reggio Emilia)

Andrea Zerini, ala/centro (ad Avellino Basket)

Leonardo Candi, play/guardia (a Umana Reyer Venezia)

Ismael Kamagate, centro

Tommy Kuhse, playmaker (a RASTA Vechta)

Davide Denegri, playmaker (a Dole Basket Rimini)

Kyle Weems, ala

Walter De Raffaele, head coach

Giovanni Bassi, assistant coach

Edoardo Rabbolini, assistant coach (a Fortitudo Flats Service Bologna)

CONFERME

Arturs Strautins, ala

Tommaso Baldasso, play/guardia

Paul Biligha, centro

Justin Gorham, ala

Christian Vital, guardia

Iacopo Squarcina, assistant coach

Dolomiti Energia Trento

ARRIVI

DeVante’ Jones, playmaker (da Cedevita Olimpija Lubiana)

Andrej Jakimovski, ala (da Colorado Buffaloes)

Theo Airhienbuwa, ala (da Tezenis Verona)

Matas Jogela, ala (da Wolves Vilnius)

DJ Steward, guardia (da Memphis Hustle)

Peyton Aldridge, ala (da Aliaga Petkim)

Khalif Battle, guardia (da Gonzaga University)

Massimo Cancellieri, head coach (da PAOK Salonicco)

PARTENZE

Myles Cale, guardia (a FC Barcelona)

Andrea Pecchia, ala (a Bertram Derthona Tortona)

Jordan Ford, playmaker (a Trapani Shark)

Quinn Ellis, playmaker (a EA7 Emporio Armani Milano)

Denis Badalau, ala (a Rutgers Scarlet Knights)

Saliou Niang, ala (a Virtus Olidata Bologna)

Anthony Lamb, ala (a Hapoel Bank Yahav Jerusalem)

Eigirdas Zukauskas, ala (a Bertram Derthona Tortona)

Paolo Galbiati, head coach

CONFERME

Selom Mawugbe, centro

Toto Forray, guardia

Jordan Bayehe, centro

Patrick Hassan, guardia

EA7 Emporio Armani Milano

ARRIVI

Marko Guduric, guardia (da Fenerbahçe Beko Istanbul)

Quinn Ellis, playmaker (da Dolomiti Energia Trentino)

Lorenzo Brown, playmaker (da Panathinaikos AKTOR Atene)

Devin Booker, ala (da FC Bayern Monaco)

Vlatko Cancar, ala (da Denver Nuggets)

Bryant Dunston, centro (da Zalgiris Kaunas)

Giuseppe Poeta, assistant coach (da Germani Brescia)

PARTENZE

Nikola Mirotic, ala (ad AS Monaco)

Giordano Bortolani, guardia (ad Acqua S.Bernardo Cantù)

Freddie Gillespie, centro

Guglielmo Caruso, centro (a Napoli Basket)

Nenad Dimitrijevic, playmaker (a Zenit San Pietroburgo)

Fabien Causeur, guardia

Mario Fioretti, assistant coach (a Bertram Derthona Tortona)

Milan Tomic, assistant coach (a Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado)

Stefano Bizzozero, assistant coach (a Wegreenit Urania Milano)

CONFERME

Stefano Tonut, ala

Leandro Bolmaro, guardia

Niccolò Mannion, playmaker

Armoni Brooks, guardia

Zach LeDay, ala/centro

Josh Nebo, centro

Shavon Shields, ala

Ousmane Diop, centro

Giampaolo Ricci, ala

Diego Flaccadori, play/guardia

Ettore Messina, head coach

Alberto Seravalli, assistant coach

Germani Brescia

ARRIVI

CJ Massinburg, guardia (da Bahcesehir College Istanbul)

Mattia Santinon, playmaker/guardia (da Stella Azzurra Roma)

Andrea Doneda, ala (da Blu Orobica Bergamo)

Matteo Cotelli, head coach (promosso da assistant coach)

Alessandro Lotesoriere, assistant coach (da Hapoel Bank Yahav Jerusalem)

PARTENZE

Chris Dowe, guardia

Giuseppe Poeta, head coach (a EA7 Emporio Armani Milano)

CONFERME

Amedeo Della Valle, guardia

Nikola Ivanovic, playmaker

Demetre Rivers, ala

Miro Bilan, centro

Jason Burnell, ala

David Cournooh, guardia

Joseph Mobio, ala

Giancarlo Ferrero, ala

Maurice Ndour, ala

Gianpaolo Alberti, assistant coach

Napoli Basketball

ARRIVI

Ed Croswell, ala (da Nevezis)

Ishmael El-Amin, play/guardia (da Hapoel Gilboa Galil)

Stefano Gentile, playmaker (da Trapani Shark)

Leonardo Faggian, guardia/ala (da Tezenis Verona)

Rasir Bolton, playmaker (da Spartak Subotica Office Shoes)

Guglielmo Caruso, centro (da EA7 Emporio Armani Milano)

Aamir Simms, ala (da Umana Reyer Venezia)

Savion Flagg, ala (da Rytas Vilnius)

Alessandro Magro, head coach (da BC Wolves Vilnius)

Christopher Caird, assistant coach (da Nagasaki Velca)

PARTENZE

Giovanni De Nicolao, playmaker (a Umana Reyer Venezia)

Tomas Woldetensae, guardia/ala (a UNA Hotels Reggio Emilia)

Andrea Mabor Dut Biar, centro (a Valtur Brindisi)

Tomislav Zubcic, ala

Erick Green, guardia

Giorgio Valli, head coach

CONFERME

Stefano Saccoccia, playmaker

Kaspar Treier, ala

Francesco Cavaliere, assistant coach

Nutribullet Treviso Basket

ARRIVI

Kruize Pinkins, ala (da Givova Scafati)

Joe Ragland, playmaker (da Hapoel Shlomo Tel Aviv)

DeShawn Stephens, centro (da U-BT Cluj-Napoca)

Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, guardia (da Surne Bilbao Basket)

Matteo Chillo, ala (da UNA Hotels Reggio Emilia)

Gregorio Allinei, ala (da Libertas Livorno 1947)

Federico Miaschi, guardia (da Givova Scafati)

Briante Weber, playmaker (da Banco di Sardegna Sassari)

Alessandro Rossi, head coach (da Real Sebastian Rieti)

PARTENZE

Pauly Paulicap, centro (a Promitheas Patrasso BC Vikos Cola)

Andrea Mezzanotte, ala (a Banco di Sardegna Sassari)

Bruno Mascolo, playmaker (a Givova Scafati)

Jordan Caroline, ala (a Saint-Quentin Basketball)

JP Macura, ala (a Promitheas BC Vikos Cola)

Ky Bowman, play/guardia (a Umana Reyer Venezia)

D’Angelo Harrison, guardia (a Blu Basket Bergamo)

Valerio Mazzola, ala (a Fortitudo Flats Service Bologna)

Gregorio Allinei, ala (in prestito a JuVi Cremona)

Francesco Vitucci, head coach

CONFERME

Osvaldas Olisevicius, ala

Francesco Pellegrino, centro

David Torresani, playmaker

Alberto Morea, assistant coach

Mattia Consoli, assistant coach

Openjobmetis Varese

ARRIVI

Maximilian Ladurner, centro (da Reale Mutua Torino)

Olivier Nkamhoua, ala (da Niners Chemnitz)

Nate Renfro, centro (da Banco di Sardegna Sassari)

Tazè Moore, guardia (da Rip City Remix)

Stefan Moody, playmaker (da Merkezefendi Belediyesi Denizli)

PARTENZE

Ethan Esposito, ala (a Valtur Brindisi)

Justin Gray, ala (a Mykonos BC)

Abdel Fall, centro (a Sella Cento)

Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, centro (a BAXI Manresa)

Jaylen Hands, guardia (a Panionios Atene)

Elijah Mitrou-Long, playmaker (ad Aris Salonicco)

Grant Anticevich, ala (a KK Split)

Marco Legovich, assistant coach (a Dziki Varsavia)

CONFERME

Elisee Assui, ala

Matteo Librizzi, playmaker

Davide Alviti, ala

Mauro Villa, ala/guardia

Ioannis Kastritis, head coach

Matteo Jemoli, assistant coach

(Foto di Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Pallacanestro Trieste

ARRIVI

Davide Moretti, play/guardia (da Umana Reyer Venezia)

Jahmi’us Ramsey, guardia (da Oklahoma City Blue)

Pietro Iannuzzi, guardia (da Umana Reyer Venezia)

Mady Sissoko, centro (da California Golden Bears)

Juan Toscano-Anderson, ala (da Mexico City Capitanes)

Israel Gonzalez, head coach

PARTENZE

Luca Campogrande, guardia (a Estra Pistoia)

Justin Reyes, ala

Denzel Valentine, guardia (a Umana Reyer Venezia)

Sean McDermott, ala (ad Aliaga Petkimspor)

Massimiliano Objubech, playmaker (a Fiorenzuola Bees)

Jayce Johnson, centro

Kylor Kelley, centro

Jamion Christian, head coach (a Bryant University)

CONFERME

Colbey Ross, playmaker

Jarrod Uthoff, ala

Michele Ruzzier, playmaker

Markel Brown, ala

Jeff Brooks, ala

Francesco Candussi, centro

Lodovico Deangeli, ala

Francesco Nanni, assistant coach

Francesco Taccetti, assistant coach

Nick Schlitzer, assistant coach

Trapani Shark

ARRIVI

Jordan Ford, playmaker (da Dolomiti Energia Trentino)

Timmy Allen, ala (da Filou Oostende)

Ryan Arcidiacono, play/guardia (da Windy City Bulls)

Matt Hart, ala (da South East Melbourne Phoenix)

Alessandro Cappelletti, playmaker (da Banco di Sardegna Sassari)

Adama Sanogo, centro (da Windy City Bulls)

Fabrizio Pugliatti, ala (da Luiss Roma Basket)

Ivica Skelin, assistant coach (da Telenet Giants Antwerp)

Darryl Middleton, assistant coach (da Basquet Girona)

PARTENZE

Chris Horton, centro (a Umana Reyer Venezia)

Marco Mollura, guardia (a Givova Scafati)

Stefano Gentile, playmaker (a Napoli Basketball)

Justin Robinson, playmaker (a Paris Basketball)

Akwasi Yeboah, ala (a Trabzonspor)

Langston Galloway, guardia (a Esenler Erok SK)

Gabe Brown, ala (a SIG Strasburgo)

Andrea Diana, assistant coach (a Libertas Livorno 1947)

CONFERME

JD Notae, play/guardia

Amar Alibegovic, ala

Riccardo Rossato, guardia

John Petrucelli, ala

Paul Eboua, centro

Jasmin Repesa, head coach

Alex Latini, assistant coach

Umana Reyer Venezia

ARRIVI

Chris Horton, centro (da Trapani Shark)

Giovanni De Nicolao, playmaker (da Napoli Basketball)

Leonardo Candi, play/guardia (da Bertram Derthona Tortona)

RJ Cole, playmaker (da Rytas Vilnius)

Stefan Nikolic, ala (da Vanoli Basket Cremona)

Ky Bowman, play/guardia (da NutriBullet Treviso Basket)

Denzel Valentine, guardia (da Pallacanestro Trieste)

PARTENZE

Davide Moretti, play/guardia (a Pallacanestro Trieste)

Aamir Simms, ala (a Napoli Basket)

Juan Manuel Fernandez, playmaker (a Luiss Roma Basket)

Davide Casarin, guardia/ala (a Vanoli Basket Cremona)

Tyler Ennis, playmaker (a Hapoel Shlomo Tel Aviv)

Mfiondu Kabengele, centro (a Dubai Basketball)

Xavier Munford, guardia (a Hapoel Holon)

Rodney McGruder, guardia/ala

Pietro Iannuzzi, guardia (a Pallacanestro Trieste)

CONFERME

Carl Wheatle, ala

Amedeo Tessitori, centro

Alessandro Lever, ala

Giga Janelidze, ala

Jordan Parks, ala

Kyle Wiltjer, ala

Neven Spahija, head coach

(Foto door Roberto Tommasini/NurPhoto via Getty Images)

Una Hotels Reggio Emilia

ARRIVI

Troy Caupain, playmaker (da SIG Strasburgo)

Luca Severini, ala (da Bertram Derthona Tortona)

Bryson Williams, ala (da Aliaga Petkimspor)

Tomas Woldetensae, guardia/ala (da Napoli Basketball)

Jaime Echenique, centro (da Aliaga Petkimspor)

PARTENZE

Stephane Gombauld, ala/centro (a SLUC Nancy Basket)

Matteo Chillo, ala (a NutriBullet Treviso Basket)

Sasha Grant, ala (a Vanoli Basket Cremona)

Elhadji Fainke, centro

Filippo Gallo, playmaker (in prestito a Estra Pistoia)

Mouhamed Faye, centro (a Paris Basketball)

Cassius Winston, playmaker (a Hapoel Bank Yahav Gerusalemme)

CONFERME

Jamar Smith, guardia

Michele Vitali, guardia/ala

Lorenzo Uglietti, playmaker

Jaylen Barford, guardia

Kwan Cheatham, ala

Omar Mainini, guardia

Deme El Hadji, centro

Dimitris Priftis, head coach

Federico Fucà, assistant coach

Giuseppe Di Paolo, assistant coach

Marco Rossetti, assistant coach

Vanoli Basket Cremona

ARRIVI

Giovanni Veronesi, ala (da Banco di Sardegna Sassari)

Sasha Grant, ala (da UNA Hotels Reggio Emilia)

Aljami Durham, playmaker (da Basquet Girona)

Ousmane Ndiaye, ala (da Coviran Granada)

Christopher Ike Anigbogu, centro (da College Park Skyhawks)

Davide Casarin, guardia/ala (da Umana Reyer Venezia)

Luca Vitali, assistant coach

PARTENZE

Federico Poser, centro (a Tezenis Verona)

Federico Zampini, playmaker (a Tezenis Verona)

Stefan Nikolic, ala (a Umana Reyer Venezia)

Tariq Owens, centro (a JDA Digione)

Corey Davis, playmaker

Trevor Lacey, guardia

Godwin Omenaka, centro

Mattia De Martin, ala

Nicola Fantoma, ala

Emils Ivanovskis, playmaker (a Virtus Lumezzane)

CONFERME

Payton Willis, guardia

Tajion Jones, guardia

Pierluigi Brotto, head coach

Carlo Campigotto, assistant coach

Massimo Giubertoni, assistant coach

Virtus Olidata Bologna

ARRIVI

Luca Vildoza, playmaker (da Olympiacos Pireo)

Derrick Alston Jr., ala (da BAXI Manresa)

Alen Smailagic, ala (da Zalgiris Kaunas)

Carsen Edwards, guardia (da FC Bayern Monaco)

Karim Jallow, ala (da ratiopharm Ulm)

Abramo Canka, ala (da Stetson Hatters)

Saliou Niang, ala (da Dolomiti Energia Trentino)

PARTENZE

Tornik’e Shengelia, ala (a FC Barcelona)

Ante Zizic, centro (a Besiktas Gain Istanbul)

Andrejs Grazulis, ala (a Turk Telekom Ankara)

Will Clyburn, ala (a FC Barcelona)

Isaia Cordinier, guardia (ad Anadolu Efes Istanbul)

Achille Polonara, ala (a Banco di Sardegna Sassari)

Marco Belinelli, guardia (ritiro)

CONFERME

Alessandro Pajola, playmaker

Daniel Hackett, playmaker

Mouhamet Diouf, centro

Nicola Akele, ala

Brandon Taylor, playmaker

Matt Morgan, playmaker/guardia

Matteo Accorsi, guardia

Dusko Ivanovic, head coach

